高雄捷運啓動數位孿生系統 邁向智慧交通新里程碑

高雄捷運公司今天在高雄輕軌前鎮機廠舉行「大高雄全捷運路網數位孿生系統」啓航發布記者會，展示數位孿生技術在捷運及輕軌系統中的廣泛應用，代表高雄在智慧交通領域邁向嶄新里程碑。

「大高雄全捷運路網數位孿生系統」是高捷公司與義隆電子攜手合作，向數位發展部數位產業署「普及智慧城鄉生活應用計畫」申請補助的創新科技計畫成果，融合了數位孿生技術、5G AIoT、大數據及人工智慧，實現捷運系統的即時監控。

高捷公司表示，此系統能模擬真實的運輸場景，通過多重感測數據進行即時的風險預警，不僅能實現更加即時、精確防控，還能減少人力需求和營運成本，進一步保障乘客的安全與乘車體驗，顯著提升營運效率。

副市長林欽榮出席致詞表示，高捷公司和產官學研夥伴團隊透過應用大數據、物聯網（IoT）、5G通訊網路及AI技術，增加了很多智慧服務，帶來新穎搭乘體驗。期許高雄捷運及輕軌引入更多的AI和數位孿生技術，成為智慧鐵道的佼佼者。

高捷公司也在記者會上展示多項技術應用場景，包括輕軌數位儀表板及高擬真3D輕軌駕駛模擬器，由輕軌列車上的CCTV紀錄路程訊息數據匯進虛擬輕軌路網後，統計成為有效資訊，未來可從資訊中了解搭乘趨勢、易事故時間、路段等。

另外，在捷運中央公園站設立的「問蜜柑」互動牆，將以擬真貓站長的形式，結合語音與旅客進行互動問答。

高捷公司指出，這些技術將極大地改善城市交通管理，並且提升乘客的互動體驗，透過全息動態技術，乘客可以即時掌握車廂擁擠度等資訊，進一步享受更便捷的公共交通服務。

高捷公司董事長楊岳崑表示，未來隨著智慧交通系統的進一步發展，高雄捷運將朝向自動化與智能化邁進，推動高雄成為智慧城市的典範。而高雄捷運及輕軌系統未來將引入更多AI技術，進一步提高運輸系統的安全性與效率。