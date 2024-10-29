全民運屏東縣單日奪8金8銀2銅 暫居全國第7

全民運動會地主隊屏東縣傳捷報，昨單日獲得8金8銀2銅，其中滑輪溜冰屏東縣共收6面獎牌，是最大贏家。截至28日，屏東總獎牌數14金12銀8銅，暫居全國第7、非6都第1。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，滑輪溜冰項目，屏東好手李孟竹及劉懿萱在女子組競速溜冰1000公尺爭先賽拿下1金1銀；男子組中，1萬公尺計點淘汰賽蔡承哲奪銀，黃玉霖則是在1000公尺爭先賽中以1分37秒888位居第3，銅牌到手。

屏東小將林宜婷在女子組競速溜冰1萬公尺計點淘汰賽中奪金，讓家鄉父老振奮不已。畢業自潮州高中的林宜婷，在民國111年全中運的同個項目僅名列第5名，自全中運鎩羽之後，持續加強訓練備戰，奪金雖不在預期，但她的實力早已經受到教練團的肯定。

屏東縣代表隊教練團表示，滑輪溜冰項目中，最大的假想敵是來自宜蘭縣並在義大利世錦賽中奪得金牌的張宥心，戰術以陣中名將李孟竹作為攻擊手，吸引對手狙擊，林宜婷暫居二線伺機而動，力拚屏東2名好手都能獲得計點；戰術有效運作及選手臨場發揮，林宜婷與李孟竹雙雙擺脫對手糾纏，進入最後一圈的廝殺，最後由林宜婷以些微秒差率先壓線驚喜奪金，李孟竹退居銀牌。

舞蹈運動也傳喜訊。體發中心指出，在未滿14歲組單人單項競賽中，屏東縣小將連令蕎在鬥牛舞項目獲得金牌；另外，屏東小將卡樂斯克絲·法拉屋樂在森巴項目奪得金牌，她的父親是在電視劇「斯卡羅」扮演大股頭「卓杞篤」的查馬克；同日出賽的吳采薰，則在倫巴項目中摘銀。

另外，屏東縣國術好手黃彥睿在男子組北拳單練中順利奪金。另1名好手徐易，在初賽中表現並不突出，吊車尾驚險擠進決賽，以穩健有力的拳風獲取評審青睞，喜提銀牌1面。

體發中心提及，民俗體育女子組陀螺團體擲準賽，屏東縣代表隊吳怡婷、陳玟陵、鄒依耘及潘佳惠發揮準度，奪得金牌；槌球男子組雙打賽中，林政良與施進元笑納金牌；柔術場上女子組對打第七量級由施劉俐伶再取金牌一面，第一量級、第四量級劉歆蕾及劉佳伶分別奪銀；地面高爾夫項目中，曾明發、鍾保明表現穩定，取得銀牌；健力部分尤宜真在女子組第五級勇奪銅牌。