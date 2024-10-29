支持「國有器官」紀錄片 高雄市議會出借場地播放

多家電影院上映「國有器官」紀錄片卻遭炸彈恐嚇信要脅。高雄市議長康裕成今天表示，高雄市議會同意出借場地讓不同黨派的議員們播放「國有器官」紀錄片，也邀市民共同觀賞。

高雄市議會不分黨派議員也表示支持，包括台灣基進高雄市議員張博洋、民進黨高雄市議員簡煥宗、陳慧文、邱俊憲、李雅慧、黃彥毓及國民黨高雄市議員陳麗娜、蔡金晏等，均共同邀請市民前往觀賞「國有器官」紀錄片。

康裕成今天透過新聞稿表示，此部紀錄片屢受境外勢力威脅、恐嚇，導致民間電影院基於安全考量不得不停止播放。台灣是民主國家，言論自由、揭露真相不應被打壓。

康裕成說，議會是民主殿堂，議會也是人民的議會，不同黨派議員為捍衛民主價值所共同辦理的活動，議會沒有理由不支持。不過因場地有限，此活動採事先報名制，不受理現場報名。

康裕成也請高雄市警察局全力協助當日議會場域的安全維護工作，確保參加人員人身安全。

高雄市議會指出，「國有器官」電影放映暨與談會預計11月2日下午2時到4時舉行，地點在高市議會簡報室。下午1時30分到2時開始在高雄市議會大門報到，預計下午2時10分到3時30分觀影，下午3時30分到4時映後座談。

映後座談將邀請台灣國際器官移植關懷協會理事鄭元瑜醫師、高雄阮綜合醫院肝膽胃腸科主治醫師丁楷庭擔任與談人。

「國有器官」由華裔章勇進執導，內容訪問參與活摘器官醫生，揭露中共以國家之力強制摘取器官謀利。