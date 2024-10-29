快訊

離譜！網友開價「1500萬房子」 換6張周杰倫演唱會票

煽動南二都「強敵」 藍營雙城奇謀點燃綠營惡鬥之火

康芮將登陸、有望放颱風假？各縣市暴風圈侵襲機率曝光

高雄中都濕地水質不佳 市府改善工程年底前完工

中央社／ 高雄29日電

高雄中都濕地公園因受愛河感潮及底泥淤積等因素導致水域水質不佳，市府水利局今天表示，將著手進行改善，把愛河活水引入濕地，維持水流循環暢通並改善水質，近日開工，預計年底前完工。

水利局今天新聞稿表示，中都濕地公園園區自民國100年啟用至今，水域環境受愛河感潮及底泥淤積等因素，造成濕地內水質不佳。改善工程近日開工，預計年底前完工，改善後可提升周邊居民生活品質與觀光功能，打造舒適休憩環境。

水利局說明，工程將於出入口渠道間設置土堤擋水分流，並在入流口處設置自動閘門及抽水機組，使低潮位時可由抽水機組抽水進入濕地，每日約可多置換10%濕地水體，同時一併辦理濕地底泥清疏，可使濕地環狀水道保持循環暢通。

中都濕地公園位於愛河中下游的十全與九如路之間，占地達12.6公頃，濕地內水域與愛河相接，流貫整個園區形成環狀水道。

水利局表示，藉由愛河與海水上溯之潮間帶連接，中都濕地公園已成功復育紅樹林生態及海岸林帶，豐富整體生態環境，因鄰近土地陸續開發，水利局也將著手進行污水截流及用戶接管，減少污染源流入。

愛河 水利局 濕地公園

延伸閱讀

Stray Kids高雄開唱 市府續發商圈夜市優惠券

颱風暴雨高雄人心驚驚 網友：住這區從沒淹過 生活機能還很好

高雄男漂浮愛河...警消救起無生命跡象 醫搶救恢復呼吸心跳

高市鳳山溪及後勁溪清淤 預計11月中旬完成

相關新聞

高雄中正高工體育場27%土地變商業用地 居民擔心籃球場消失

中正高工代管的體育場有籃球場等設施，每天吸引數千人來運動，但因土地有8成以上面積是台糖及國有土地，高市府為省下每年120...

屏東美食短影音 拍攝小米甜甜圈奪冠、台語描述節奏輕快

屏東縣政府舉辦「屏東美食‧激安99」短影音徵選競賽，得獎名單揭曉，網路創作者郭濬瑜夫妻創作的短片「霧台莉姆姆的歌甜甜圈」...

滯欠勞工退休金、健保費 屏東分署法拍負責人恆春建地

法務部行政執行署屏東分署11月5日辦理「123拍賣會」，法拍恆春西門停車場後方建地，該家公司滯欠勞工退休金、營業稅、營所...

議員控規避監督 高市府：索資有規範

高雄上周末萬聖節踩街造成捷運站擠爆，市議會國民黨團昨批，市府對外竟稱配套做得很好，另，黨籍議員先前索取演唱會收入流向、大...

屏東新埤鄉長判8月定讞 屏縣府：將解職補選

屏東縣新埤鄉長潘和源前年以無黨籍參選，卻高掛「全力支持民進黨唯一提名」布條，被依違反公職人員選舉罷免法起訴，一審獲無罪，...

林園工業區附近4沙灘 塑膠原粒汙染

綠色和平昨公布在台灣首次調查塑膠原粒汙染報告，揭露高雄林園工業區以北的旗津沙灘、旗津貝殼館、旗津風車公園、中門沙灘4處沙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。