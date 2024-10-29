高雄中正高工體育場27%土地變商業用地 居民擔心籃球場消失

中正高工代管的體育場有籃球場等設施，每天吸引數千人來運動，但因土地有8成以上面積是台糖及國有土地，高市府為省下每年1200多萬元租金，正與地主協商都市計畫變更，將把體育場27%土地變更為商業用地給地主，民眾憂心籃球場、排球場、網球場消失。教育局說，網球場、足球場、操場會保留現況使用，籃球場與排球場則於取回土地上新設，但實際仍以最終方案為主。

中正高工代管的體育場面積約4.6公頃，設有籃球場、排球場、網球場、操場、足球場，除了中正高工師生教學用途，每天早、晚都有許多民眾來運動。但體育場的土地產權，高雄市政府僅占約1成五，台糖占5成、軍備局3成多，市府每年要付出1200多萬元租金。

教育局表示，為了解決中正高工體育場大部分土地所有權非市府所有的爭議，從2021年起多次協商，目前已與其他土地所有權人進行都市計畫個案變更前置程序，將在都市計畫書草案研修完成後，辦理公展作業，朝重劃方向辦理，市府可取得該處約7成以上土地所有權，同步調整土地使用分區為學校用地，達到管用合一。

市議員陳麗娜說，市府要把中正高工體育場其中27%變更為商業區，民眾憂心籃球場、排球場、網球場消失，也擔心如果有容積移轉、獎勵容積，會不會出現超高建築物，帶來壓迫感。

在中正高工籃球場與網球場運動的民眾昨天受訪表示，之前就聽說面臨光華路的運動場會變更成商業用地，雖然還有操場跑道可以運動，很多人擔心沒籃球場、排球場可以打球，甚至揚言要出面抗議，希望市府要保留運動設施。