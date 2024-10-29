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藤枝聯外道路10k邊坡再崩塌 道路封閉雙向管制

中央社／ 高雄29日電

高雄六龜及桃源區間的藤枝聯外道路，8月因大雨造成10k路段上邊坡崩塌中斷道路，經林保署屏東分署派員搶通，28日又因連日下雨再度土石崩塌且落石不斷，暫時封閉道路並採雙向管制。

林業及自然保育署屏東分署發布訊息指出，藤枝聯外道路10k路段上邊坡8月8日發生崩塌造成道路中斷，經調派機具進場搶通恢復通行，目前進行細部設計修正階段，預定11月發包後進場施工並針對10k易落石路段優先進行治理，預計明年1月底前完成落石防護改善。

未料10k路段上邊坡因近日連續下雨，28日上午9時許再度發生土石崩塌，造成道路中斷無法通行，且持續不斷有落石，目前暫時封閉道路並採雙向管制，另考量搶修人員安全，今天進場作業，預計下午搶通單向通車，施工進度將視現場安全及天候等因素滾動調整。

林保署屏東分署指出，高雄市桃源區寶山里民及寶山國小師生平日會使用藤枝聯外道路通行，人數約120人，目前可從寶山國小二集團部落農用道路為替代道路通至寶來，除農路狀況較為泥濘外，出入暫不受到影響。

屏東 崩塌 落石

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