Stray Kids高雄開唱 市府續發商圈夜市優惠券

韓國男團Stray Kids將於11月2日在高雄世運主場館登場，預計吸引破萬歌迷齊聚。高雄市經發局延續兌換面額50元的「商圈夜市優惠券」，並串聯逾30家韓式料理推出加碼優惠。

經發局今天發布新聞稿指出，「商圈夜市優惠券」可直接在高雄逾40處商圈夜市及300家以上在地商店消費使用，另外，超過30家韓式料理餐廳，推出「安可主題月-韓食季」加碼優惠，並結合舞蹈教室規劃Kpop Random Dance響應活動，邀請樂迷享受韓國流行音樂文化。

高雄市經發局長廖泰翔表示，11月精選高雄多家韓國料理店推出「安可主題月-韓食季」，只要憑商圈夜市優惠券消費，即可加碼享有各式好康優惠，如贈送炸年糕、蜂蜜柚子茶、消費95折等，希望可以讓粉絲盡情享受高雄特色美食，帶著滿滿活力大聲應援。

經發局表示，高雄舞蹈教室Koospark Dance Studio也熱情響應，發起「Kpop Random Dance@高雄」隨機舞蹈快閃活動，將於11月1日下午6時30分在中央公園商圈開跳。歡迎熱愛K-POP的樂迷朋友一起來練舞，填寫報名表單有機會抽中應援好禮。

「安可主題月-韓食季」合作店家水刺床韓式烤肉餐廳品牌經理薛又銘表示，很高興能參加市府的響應活動，餐廳提供頂級肉品、道地韓式烤肉及專人桌邊服務，11月只要來店使用商圈夜市優惠券即贈韓國進口果汁。

經發局補充，憑指定演唱會門票即可至捷運站（左營高鐵站、美麗島站、巨蛋站、高雄車站、中央公園站及鹽埕埔站）兌換50元商圈夜市優惠券，並加碼享主題月、特色商家、飯店住宿及觀光景點等多種優惠，還有K-POP隨機舞蹈快閃活動等。