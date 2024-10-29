屏東美食短影音 拍攝小米甜甜圈奪冠、台語描述節奏輕快

屏東縣政府舉辦「屏東美食‧激安99」短影音徵選競賽，得獎名單揭曉，網路創作者郭濬瑜夫妻創作的短片「霧台莉姆姆的歌甜甜圈」贏得冠軍獲得5萬元獎金，台語描述節奏輕快有趣，完整傳遞店家理念，認識銅板美食特色。

縣長周春米說，參賽者在15秒至90秒內拍出銅板美食的精華，看見台灣年輕人的創作潛力，透過影片更展現出屏東各地美食小吃的特色及高CP值，歡迎大家來走訪吃美食。

屏東縣政府首次舉辦短影音競賽，傳播暨國際事務處指出，萬物齊漲，品嘗銅板美食，成了不少人日常小確幸，這次「屏東美食‧激安99」短影音競賽，「激安」是日語「便宜」的意思，鎖定單價99元以下銅板美食，競賽鼓勵民眾發掘及蒐羅屏東美食，搭配社群軟體提供短影音上傳功能創造話題，吸引更多人來屏東。

98件作品參賽，參賽者不只屏東縣鄉親，還有台北市、新北市、桃園縣、新竹縣、基隆市、苗栗縣、台南市等縣市朋友報名。作品美食版圖涵蓋里港、潮州、萬丹、東港、內埔、南州、車城等鄉鎮，小吃種類從甜食的紅豆餅、雞蛋糕、小米甜甜圈，到鹹食的刈包、旗魚黑輪、烤玉米，樣樣都引人食指大動。

評審團從中選出30組入圍，由義守大學教授侯政男及美食作家「私廚女王Irene」胡碧玲，兩人擔任評審，私廚女王在評審階段更於社群平台發文表示，30支短影片，每位參賽者都把影片拍得好美味，評著評著肚子都餓了，好想直奔屏東吃美食。

經討論，以主題契合度、內容創意趣味和獨特性、拍攝剪輯技巧及美術特效、社群平台聲量等各項指標綜合評分後，首獎由郭濬瑜夫妻拍攝「霧台莉姆姆的歌甜甜圈」奪得，本土語言陳述銅板美食特色，節奏輕快有趣，鏡位直接且剪輯流暢，並完整傳遞店家的料理理念，感受到屏東小吃的多元及澎湃。

「霧台莉姆姆的歌甜甜圈」是郭濬瑜發想腳本、運鏡，妻子周婉菱配音，周婉菱感動說，謝謝評審賞識，影片沒有配樂，現場油炸甜甜圈聲音，還有老闆受訪的聲音，已經足夠，特效不多，鏡頭直接單純，是丈夫對攝影堅持。

第二名：施沁汎「屏東市阿洲麵線」、蔡希澄「里港論鍋燒」；第三名：林沅賢「屏東市NENE雞蛋糕」、劉芝汝「潮州阿杜仔地瓜餅」、黃鈞桐「東港暖心刈包」、詹翔欽「內埔吮糖豆花冰品」、郭玉純「崁頂魯米粉」

【屏東美食‧激安99】短影音競賽得獎作品線上看: https://bit.ly/47veM9n