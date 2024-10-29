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滯欠勞工退休金、健保費 屏東分署法拍負責人恆春建地

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
枋山省道旁魚塭第三拍，底價為一拍的64折，降價近2000萬元。圖／屏東分署提供
枋山省道旁魚塭第三拍，底價為一拍的64折，降價近2000萬元。圖／屏東分署提供

法務部行政執行署屏東分署11月5日辦理「123拍賣會」，法拍恆春西門停車場後方建地，該家公司滯欠勞工退休金、營業稅、營所稅及健保費共200餘萬元，負責人個人為擔保人辦理分期後卻未正常繳款，分署改執行擔保人財產，拍賣負責人住宅區建地。

屏東分署指出，該筆土地目前為空地，未臨路，距離恆春鎮西門約450公尺，面積111坪，負責人的持分為2分之1，底價535萬8150元，換算下來每坪約9萬餘元。本次是四拍，為法拍的最後一個拍次，歡迎對於國境之南土地有興趣的民眾把握機會進場。

另有食品公司滯欠上百萬元勞健保費未繳，分署當天將法拍公司中古白色中華廂式冷凍車一輛。冷凍車不定底價，1元起標，排氣量1997c.c.，適合餐飲業及食材業者，歡迎有興趣的民眾11月5日上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半拍賣喊價。

近期備受關注枋山鄉2甲4分魚塭地，臨省道台1線交通便利，車輛好進出，本次三拍底價為3470萬7200元，等於一拍的64折，價格大降近2千萬元，有大面積魚塭用地需求的民眾可考慮進場。

屏東分署指出，勞工退休金及勞保費攸關勞工生活與退休保障，連帶影響工安，類此案件移送後屏東分署會強力執行，以維護勞工權益，並貫徹行政院「五打七安」重大政策。

11月5日法拍的不動產還有屏東市、東港及崁頂的土地，歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，11月4日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知。

中華廂式冷凍車1元起標。圖／屏東分署提供
中華廂式冷凍車1元起標。圖／屏東分署提供
屏東執行分署113年11月5日法拍恆春西門附近住宅區建地。圖／屏東分署提供
屏東執行分署113年11月5日法拍恆春西門附近住宅區建地。圖／屏東分署提供

勞保費 屏東 拍賣會 法務部 法拍

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