林園工業區附近4沙灘 塑膠原粒汙染

綠色和平昨公布在台灣首次調查塑膠原粒汙染報告，揭露高雄林園工業區以北的旗津沙灘、旗津貝殼館、旗津風車公園、中門沙灘4處沙灘，皆已受塑膠原粒汙染，以林園中門沙灘密度最高，呼籲政府正視石化原料汙染環境議題。

海保署回應，將以源頭減量、末端攔截及移除等面向，強化海洋汙染治理。

綠色和平減塑專案主任張凱婷解釋，原粒是5公釐以下的輕質塑膠，顆粒小、重量輕、可漂浮，全球每年約有10兆顆、45萬噸塑膠原粒，在製造或運送過程散落到自然環境，一旦進入大自然，幾乎不可能被清除，研究也證實，微型塑膠會透過排水系統汙染水源，再進入動物棲地，進入食物鏈，最終被吃下肚回到人類身上。

此項調查由綠色和平與國立海洋大學、中山大學共同執行，綠色和平表示，這是全台首份塑膠原粒調查，在今年8月及9月選定高雄林園石化工業區附近4個沙灘進行採樣，樣點間距約200公尺，將1個50乘50公分木框嵌入沙灘，向下取深度5公分的沙樣，採集點包含高潮線上濱區、低潮線及潮間帶，共計124處。

最靠近石化工業區的中門沙灘檢出塑膠原粒濃密最高，每公斤泥沙含有96.63顆，次高濃度86.23顆仍是同個沙灘，不同採集點，顯示該沙灘塑膠原粒數量不少；進一步分析原粒材質，又以聚乙烯、聚丙烯、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物為大宗。

張凱婷指出，國際上已有多起塑膠原粒外洩到自然環境案例，多是鄰近石化工業區的排水管或灘地，這次調查林園以北沿海沙灘，果然都有發現塑膠原粒蹤跡。

海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯說，塑膠原粒出現在沙灘，是海流沖上岸或源頭外洩有待釐清，但原粒汙染環境令人憂心，呼籲源頭管制，在生產端加強移除或回收技術。

海保署表示，海委會、海保署、海巡署、漁業署、環境部等行政機關，將與環保公民團體公私協力合作，從源頭減量、末端攔截及移除、循環利用及替代、海廢現況影響及政策研究調查等面向積極管理海洋。