屏東新埤鄉長判8月定讞 屏縣府：將解職補選

屏東縣新埤鄉長潘和源前年以無黨籍參選，卻高掛「全力支持民進黨唯一提名」布條，被依違反公職人員選舉罷免法起訴，一審獲無罪，二審逆轉改判8月徒刑，全案最高法院駁回上訴而定讞，潘確定要入獄。屏縣府表示，新埤鄉長將補選。

全案23日宣判，潘和源昨上午9點半仍依原定行程出席新埤鄉綜合休閒公園改善動土典禮，中午新聞曝光後，媒體致電詢問，他說「不清楚」；他的女兒在一旁接過電話，僅回應還沒收到判決書。

屏縣府表示，收到判決書後潘和源將解職，解職日從宣判日起生效，縣府會派代理鄉長、3個月內完成補選。

潘和源前年以無黨籍參選新埤鄉鄉長，他的胞妹委託印刷廠做競選布條，印有文字「全力搶救民進黨唯一提名」，潘和源得知只要求「全力搶救」改為「全力支持」，之後指示胞弟、胞妹到新埤鄉內各村懸掛此布條；當時競爭對手無黨籍林愛玲發現後報警，檢方依違反選罷法起訴潘和源和胞弟、胞妹。

一審認為，此為地區性小選區選舉，政黨提名不是必然有利或不利於候選人，再者民進黨也沒有告發潘和源，從競選布條文字內容難認損害其他候選人的名譽、或對民進黨產生損害，也無從證明影響選民的選舉意向，判3人都無罪。

上訴後，二審合議庭認為，經由政黨推薦的候選人通常可獲得該政黨支持者認同、提高當選機會，候選人有無經民進黨提名參選，會牽動多數支持者投票意願，而潘和源參與的是小選區鄉長選舉，選民人數不多、票票珍貴，該文字足以誤導民進黨支持者，影響選舉公正性，改判潘8月徒刑，胞弟、胞妹仍維持無罪；全案上訴到最高法院，被駁回定讞。