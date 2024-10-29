議員控規避監督 高市府：索資有規範

高雄上周末萬聖節踩街造成捷運站擠爆，市議會國民黨團昨批，市府對外竟稱配套做得很好，另，黨籍議員先前索取演唱會收入流向、大同醫院續約等資料，市府總是閃躲不給，「邁市府面對監督擺爛、裝死」。市府回應，議員索資都依規定辦理。

市府解釋，各縣市均對議員索資訂有相關規範，依據「本府所屬各機關提供本市議員資料參考指引」，提供資料均以公開為原則，若涉及政府資訊公開法、個人資料保護法或其他法律規定的限制事項，依其規定辦理。

高市議會國民黨團昨開記者會，總召黃香菽等人拿鐵鎚打破黑色保麗龍箱，大喊「打破黑箱、公開透明」。

議員邱于軒指出，民眾投訴上周萬聖節人潮很多，捷運站內躲雨及出站者擠成一團，教育局提供晚間捷運站乘客稀稀落落的照片，「市府對議員不是閃躲、就是給啼笑皆非的資料」；議員許采蓁說，三度索取橘色惡魔表演經費，教育局起初以無法提供為由回絕，之後透過其他管道取得經費明細，發現內容包括台日手作、文化遊艇、活動攝影等加總花費僅20萬元，報告書卻寫316萬元。

教育局反駁，有關手作經費與實際支出不符疑義，提供6頁完整資料清楚載明，經費支出均合法合規。

議員白喬茵說，高雄演唱會一場接一場，市府沒索取門票抽成、也不收場租，她請市府提供犧牲市庫收入所換取的公關票流向，要追查是否做為市長個人交際用途，還是哪個政務官分走了，「完全不告訴我」。議員陳麗娜也說，日前市立大同醫院簽約問題紛擾不休，向衛生局索取續約評鑑結果報告書，「竟只給一張A4紙草草了事」，質疑衛生局規避監督。衛生局說，並無報告書可提供，尊重議員問政，均依法配合。

民進黨議員湯詠瑜、邱俊憲指出，議員問政上有需求，要求市府給予協助，站在議會共同監督行政部門的立場當然是尊重，但向市府索取資料「要有技巧、要精準」，若說市府黑箱，要有明確證據。國民黨則回酸「很羨慕民進黨團因為不用太認真監督，市府不提供資料就摸摸鼻子算了」。