邀「橘色惡魔」經費有出入？議員怒700萬標案被3段話打發 高市教育回應了

針對國民黨高雄市議員許采蓁今指控教育局邀日本橘色惡魔到高雄的經費使用，與實際支出明細有出入，教育局發稱新聞稿澄清，均依法定程序辦理，並經會計等單位審核。

許采蓁表示，今年3度和教育局索要橘色惡魔到高雄的標案資訊，包括服務需求書、成果報告和經費明細，十分明確的要這3個資料，一開始市府竟說無法提供，服務需求書是公開標案裡附的資料，任何人在網路上都找得到，回覆無法提供時已讓她很驚訝，後來不斷周旋索資，才給簡短三段話交代700萬元用處。

許采蓁說，當下看到非常憤怒，700萬元給學校可以做多少事，隨便一個活動就花700萬元還不肯交代金流去向，後來拿到橘色惡魔標案經費明細，看了更驚訝，原來不只不給資料，還會給假資料。

市府給的資料其中一筆經費是台日學生交流活動、手作體驗及景點參觀316萬，結果明細表的手作體驗2萬9千元、文化遊艇體驗2萬4600元、活動攝影紀錄15萬元，全部加起來也才20萬元，卻報316萬元，這不叫資料造假，什麼叫資料造假。

她說如果沒有拿到明細表，根本沒辦法發現這個活動經費有問題，甚至沒辦法有效監督經費流向，她質疑中間差了快300萬元，錢到哪去了？

許采蓁批評教育局不得不給的時就端出假資料，一點都不公開透明，回覆給議員的經費使用明顯與實際的經費明細有出入，這是不是造假？有沒有讓公務人員登載不實的問題？

教育局回應，議員指教育局核撥的300萬元經費，涵蓋手作體驗項目，還包括台日學生交流活動、景點參觀等支出，涉及場地佈置、軟硬體設備及餐點等費用，另需求說明書、行程安排細流等均有提供，經費支出均合法合規，並無違失；關於議員所提「手作經費與實際支出不符」疑義，資料已清楚載明，且提供6頁完整資料，絕無三句話交代了事。

教育局說，關於議員影射教育局涉貪污，這是很嚴重的指控，請議員如有證據應直接告發，而非無端影射，同仁舉辦活動都非常辛苦，請不要抹煞同仁努力，打擊基層士氣。

教育局去年12月9日至11日舉辦「橘色惡魔 襲捲高雄－返台首發」活動，邀請日本知名京都橘高等學校吹奏樂部造訪高雄，內容包含12月10日於時代大道舉行戶外展演，及與本市學校交流互動，旨在提供學生國際交流的機會，促進國際文化交流。

這場活動近400名台日師生共同交流，時代大道展演吸引8.5萬名人次參與，更達80萬人次以上透過線上直播共襄盛舉，成果豐碩，未來將繼續遵循依法行政原則，積極舉辦具教育意義國際交流，為學生提供更多參與機會，拓展國際視野。