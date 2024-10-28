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數千遊客參與！高雄萬聖狂歡節「萌鬼狂舞」小雨未減熱情人潮

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
由大高雄觀光商圈舉辦的高雄萬聖狂歡節吸引許多大小朋友前來參加，場面熱烈。圖／主辦單位提供
由大高雄觀光商圈舉辦的高雄萬聖狂歡節吸引許多大小朋友前來參加，場面熱烈。圖／主辦單位提供

由大高雄觀光商圈舉辦的高雄萬聖狂歡節於三塊厝車站舉辦，連續兩天的活動成功吸引數千遊客參與，今年活動以「鐵道妖怪之森」為主題，「不給糖，就搗蛋」的口號引人注目，現場300位萌鬼大遊行，帶來萬聖節最具風格的視覺享受，加上闖關遊戲、假鬼假怪扮裝大賽、藝人妖嬌的電音派對等，讓大小朋友沉浸在節慶氛圍中。

高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，今年活動儘管下點小雨，卻絲毫未減人潮熱情。場景佈置更是大獲好評，三塊厝車站搖身變成了詭異森林，讓遊客拍照打卡、品味美食，處處驚喜

高雄萬聖狂歡節已成為高雄觀光活動的重要亮點，成功吸引了大量人潮，不僅提升了商圈活力，還進一步推動了高雄觀光業的發展。

由大高雄觀光商圈舉辦的高雄萬聖狂歡節吸引許多大小朋友前來參加，場面熱烈。圖／主辦單位提供
由大高雄觀光商圈舉辦的高雄萬聖狂歡節吸引許多大小朋友前來參加，場面熱烈。圖／主辦單位提供

派對 萬聖節 驚喜 高雄市

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