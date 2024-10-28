數千遊客參與！高雄萬聖狂歡節「萌鬼狂舞」小雨未減熱情人潮

由大高雄觀光商圈舉辦的高雄萬聖狂歡節於三塊厝車站舉辦，連續兩天的活動成功吸引數千遊客參與，今年活動以「鐵道妖怪之森」為主題，「不給糖，就搗蛋」的口號引人注目，現場300位萌鬼大遊行，帶來萬聖節最具風格的視覺享受，加上闖關遊戲、假鬼假怪扮裝大賽、藝人妖嬌的電音派對等，讓大小朋友沉浸在節慶氛圍中。

大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，今年活動儘管下點小雨，卻絲毫未減人潮熱情。場景佈置更是大獲好評，三塊厝車站搖身變成了詭異森林，讓遊客拍照打卡、品味美食，處處驚喜。

高雄萬聖狂歡節已成為高雄觀光活動的重要亮點，成功吸引了大量人潮，不僅提升了商圈活力，還進一步推動了高雄觀光業的發展。