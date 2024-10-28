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考察「恆春救命道路」屏南快道、枋寮外環道 徐富癸爭取加速期程

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏南立委徐富癸今邀集立院交通委員會、交通部長陳世凱（中）到屏東了解屏南交通建設進度，下午到恆春機場。記者劉星君／攝影
屏南立委徐富癸今邀集立院交通委員會、交通部長陳世凱（中）到屏東了解屏南交通建設進度，下午到恆春機場。記者劉星君／攝影

屏南立委徐富癸今邀集立院交通委員會、交通部長陳世凱屏東考察，針對屏南重大交通建設，枋寮外環道、枋寮車站大平台、屏南快速道路、恆春機場活化、恆春觀光鐵道等工程規畫進度視察，並傾聽地方意見，徐富癸要求交通部加快期程辦理。

屏縣府秘書長楊慶哲說，屏南重大交通建設，屏南快速道路是恆春救命道路。枋寮外環道也是水底寮，可紓解交通阻塞。枋寮車站大平台計畫，枋寮車站高架，前後站貫通，讓都市計畫活化。恆春機場活化，必須要先解決基本設施，否則很難有大型飛機起降，短期部分，超輕航機，串連空中導覽，有賴於相關單位整合，讓使用時間可加長。

立委徐富癸說，枋寮車站大平台是鄉親期盼已久交通建設，要求交通部加快期程，未來除可消除中山路及隆山路兩處平交道，讓前後站連通，減少交通事故，也能改善長久的淹水困境。交通部長陳世凱允諾，枋寮大平台計畫一定加速辦理，並評估全線高架化工程進度，讓南迴鐵路未來期望可連貫道西部的雙軌系統。

交通部說明，南迴鐵路整有不少需優化處，鐵道局啟動整體「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化」可行性評估，可行性研究報告交通部已在今年2024年10月依行政院檢討報告修正完成函報行政院續審。

台一線枋寮水底寮到楓港路段，每逢連假必塞，被交通部列為四大壅塞熱點之一，是屏南地區交通瓶頸。徐富癸協力屏縣府爭取枋寮外環道工程，採東側外環道方案，經費約11.64億元，2023年核定基本設計報告，目前辦理設計作業工程用地預計2026年前完成用地取得，預計2026年底視省道改善計畫經費情形檢討發包，工期22個月，預計2028年完工通車。

徐富癸說，他已請縣府加快土地徵收，取得用地，希望趕在明年動工。交通部長陳世凱表達認同，陳世凱說，土地徵收是此案加速關鍵因素，希望全面加速辦理，以2027年通車為目標。

恆春半島交通規畫方面，徐富癸指出，未來屏南觀光鐵道預定內獅站銜接南迴線，徐富癸要求交通部此案須加快相關審核。恆春觀光鐵道計畫可行性研究今年2024年11月底提期中報告，鐵道局邀集縣府等相關單位討論，預計2025年5月底提出期末報告後續辦理提報審議。

恆春機場因地理位置、落山風等因素，2019年停航，機場營運與保有相關活化，徐富癸說，希望恆春機場未來能成為觀光機場，在現有活化措施，推動更多機會。明年恆春建城150周年，徐富癸喊話，不論是文化部、觀光署，希望部會合作，他會擔任縣府和觀光署間的媒合平台，協助成立恆春建城150周年專案小組。

屏南立委徐富癸（左一）今邀集立院交通委員會、交通部長陳世凱（左二）到屏東考察，針對屏南重大交通建設了解地方心聲，枋寮電力分駐所聽取相關簡報。記者劉星君／攝影
屏南立委徐富癸（左一）今邀集立院交通委員會、交通部長陳世凱（左二）到屏東考察，針對屏南重大交通建設了解地方心聲，枋寮電力分駐所聽取相關簡報。記者劉星君／攝影
屏南立委徐富癸今邀集立院交通委員會、交通部長陳世凱（左二）到屏東考察，針對屏南重大交通建設了解地方心聲，在枋寮電力分駐所聽取相關簡報。記者劉星君／攝影
屏南立委徐富癸今邀集立院交通委員會、交通部長陳世凱（左二）到屏東考察，針對屏南重大交通建設了解地方心聲，在枋寮電力分駐所聽取相關簡報。記者劉星君／攝影

交通部長 屏東 徐富癸 恆春 陳世凱

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