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選擇留下是罪犯？「電鍋」醫院員工爆料被要求離職 高市府入院調查

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市立大同醫院。本報資料照片
高雄市立大同醫院。本報資料照片

高雄市立大同醫院經營權問題紛擾一段時日，明年元旦起將由高醫改為高雄長庚經營。有員工在網路爆料，被要求在今年11月15日提早離職，將喪失年資且領不到12月聖誕獎金。高市勞工局表示，今天入院調查未發現發現指控事項，若有問題可向勞工局反映。

一名自稱是電鍋醫院現任員工的人在「靠北護理師」社群指出，明年1月1日起醫院將改為塑膠醫院接手，他（她）選擇留任，上周卻被主管要求依據勞基法在一個月前（11月15日）提出離職，這樣不僅會喪失一個半月薪水，也領不到12月聖誕獎金，另離職會喪失年資變成新進人員，無法領塑膠醫院要給的每月5千元留任獎金。

「難道選擇留下來的人是罪犯嗎？」爆料者無奈吶喊，並強調，一群想要穩定工作的員工不該被刁難欺騙，難道因為失去經營權就忘記曾與大家一起共同奮鬥的同仁嗎？

勞工局表示，今天上午已派員前往大同醫院，並邀高醫工會代表一同𨤳清相關疑義。大同醫院管理及人事部門、工會代表均表示，未接獲員工反映所指事項，且尊重員工意願辦理。

據大同醫院說明，聖誕獎金係指年度盈餘分配性質之獎金，凡上一學年度（112年8月1日至113年7月31日）在職，不分選擇轉任高醫體系其他院區或留任大同醫院之現職員工，皆依此約定辦理。勞工局說，如大同醫院已於勞動契約中約定，或於工作規則中訂定，不得片面取消，或以強迫勞工離職方式，拒絕給付所稱原已約定之聖誕獎金。

勞工局強調，大同醫院員工是與大同醫院簽署勞動契約，雇主為大同醫院，非高醫大法人，明年長庚法人接手後，留任員工的雇主不變，所以現職員工如要留任，不用提出離職申請。

疑似高雄市立大同醫院員工在網路爆料，不願轉任高醫體系其他院區，竟被要求依勞基法提出離職，高市勞工局主動介入調查。記者徐白櫻／翻攝
疑似高雄市立大同醫院員工在網路爆料，不願轉任高醫體系其他院區，竟被要求依勞基法提出離職，高市勞工局主動介入調查。記者徐白櫻／翻攝

勞工局 雇主 離職 高醫 高雄市

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