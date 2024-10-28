2024台灣仲裁周開幕 高雄市長陳其邁：協助減輕司法負擔

由中華民國仲裁協會與全國律師聯合會共同主辦「2024台灣仲裁週」今天在高雄開幕，高雄市長陳其邁表示，司法訴訟程序冗長，仲裁可協助解決爭議，避免訟累，也減輕司法負擔。

「2024台灣仲裁週」今天在高雄開幕，吸引來自司法、律師界、產業公協會、國際仲裁專家的各方人士參加。台灣仲裁週自2020年創辦以來，已邁入第5屆。

陳其邁出席致詞表示，歡迎「2024台灣仲裁週」移師高雄舉行，司法訴訟程序冗長，仲裁協助解決爭議，可避免訟累，也減少司法的負擔。他介紹高雄許多景點，包括西子灣、佛光山等，希望與會者可多到高雄各地走走。

中華民國仲裁協會理事長吳永乾致詞表示，此次選擇高雄這座美麗的港灣城市開幕，主要著眼於高雄是南台灣的經濟樞紐與其在國際貿易中的重要地位，並對高雄市政府多年來推動法治建設予以肯定。

吳永乾指出，仲裁作為一種跨國界、跨地域的紛爭解決制度，要兼顧不同地區的產業和社會發展需求。這次「台北國際仲裁暨調解研討會」邀請來自全球13個國家的30多名學者專家參與，分享在仲裁及調解領域的實務經驗和成果。

全國律師聯合會理事長尤美女則期待藉由「仲裁週」長期耕耘，能加深台灣各界對替代性爭議解決法律的認識，並鼓勵更多當事人積極選擇仲裁解決爭議。

中華民國仲裁協會秘書長林桓表示，仲裁制度歷史久遠，中華民國仲裁協會早在民國44年即已成立，透過仲裁可迅速解決問題。近年舉辦仲裁週，就是希望推廣仲裁制度讓更多人知道，並能多加運用這項措施。

中華民國仲裁協會表示，近25年來，年平均收案量約為150件，其中包括公共工程、涉外商事及兩岸間經貿事件；逾900名不同領域的律師、會計師、建築師、技師、教授等專業仲裁人登錄於協會仲裁人名冊。

此次仲裁週活動將持續至11月2日，除已於台中率先登場的2場實務座談，還將舉辦1場大型、2場小型國際研討會、6場國內實務座談及2場校園演講等，系列活動涵蓋不同行業的最新仲裁實務發展。