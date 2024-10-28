高雄蓮潭會館合約下個月到期 市府：住宿與餐廳繼續營業

高雄蓮潭會館合約下月到期，陽明交通大學進駐後開班授課，議員李雅芬關心未來營運模式。身兼高市都委會主委的副市長林欽榮表示，未來會館的250間房間與餐廳還是會繼續開放營運，且會尋求餐飲學校合作。

行政院核定「國家重點領域校際研教園區」計畫，蓮潭會館由市府委外經營，現有經營團隊已公告11月30日結束營業，陽明交大預定進駐設高雄分部，明年起招收學生；清華大學預定進駐舊左營國中，培育AI、半導體及ESG等領域高階人才。

高市議會今天進行高雄市都市計畫委員會業務報告及質詢。左楠區議員李雅芬關心未來蓮潭會館的營運模式，希望保障原有飯店人員工作權；兩所大學也要多聽地方意見，定期說明相關進度。

林欽榮說，市府會與陽明交大簽定備忘錄，11月底現有經營者退場後會更新設備，未來飯店仍由陽明交大維運，不會立刻資遣員工，已找高雄在地的餐飲大學合作，這個地點CP值高，校方有承諾，250房間及餐廳會繼續營運。

李雅芬也關心清華大學高雄分部未來規畫，她指出，鐵路以東有大義國中、美國學校，舊左中是否會整個拆掉重蓋清大，未來交通是否紊亂影響行人通行？林欽榮說，游泳池會改掉，其他保留，都市設計有規定，50％以上面對蓮池潭的土地要開放，高度也有管制；都市計畫會把交通規畫納入，會向鐵道局建議設置地下道。