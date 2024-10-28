全民運動會登場！最小選手跳拉丁舞萌翻全場 最長92歲賽木球挑戰生涯極限

全民運動會登場，年僅6歲施喬函今天在拉丁舞組出賽，萌翻全場，創下全民運參賽最年輕紀錄；92歲木球選手楊格挑戰生涯極限，是最年長選手，展現活力，成賽事亮點。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，來自彰化縣的施喬涵是全民運歷屆以來年紀最小參賽選手，今天在拉丁舞組出賽，一身紫色舞衣閃耀登場，小小身軀搖曳生姿，萌翻全場。

施喬涵母親蔡依婷表示，自己也是舞蹈選手及教練，懷女兒期間也會跳舞，女兒天生音感很好，能以最小年齡選手出賽，且帶著開心的心情登上全民運大舞台，是非常珍貴禮物。

縣府提及，高齡92歲楊格來自高雄市代表隊，在桿數賽女子組中出賽，雖然在第1輪比賽中表現不甚理想，僅以70餘桿做收。

對於成績表現，楊格表示，從事木球運動20多年，主要在追求運動及健康，能和所有選手一起參與全民運比賽，就已是最幸福的事情，希望往後每屆全民運都可一直參賽，持續締造最高齡參賽紀錄。

高雄市木球協會理事長徐嘉宏說，楊格一直以來都是代表隊中的精神領袖，作為協會的標竿選手，不僅帶動協會成員都能持續參與及練習，而也正是全民運動精神所在。