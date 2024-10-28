連2起丟水瓶事件！全民運觀眾、選手不滿抗議 屏縣府呼籲理性觀賽

2024全民運屏東舉辦，跳繩、運動舞蹈競賽分別發生丟水瓶事件。昨跳繩比賽，看台區有人疑不滿外縣市使用大會跳繩接連發生問題得以重賽竟朝正在比賽中的賽場丟水瓶；運動舞蹈競賽則是選手因無法進入冠亞軍賽疑情緒失控丟水瓶。縣府呼籲，請民眾理性觀賽。

屏東縣議會今教育處、文化處、客家事務處與人事處業務報告與質詢，縣議員陳揚今擔任主席，議事結束前，陳揚說，昨天跳繩比賽時，他接到陳情，有家長認為裁判不公竟引發暴力行為，甚至有人從看台區丟水瓶到正在進行跳繩比賽，強調暴力零忍容，請縣府要正視，不要消極處理。

屏東縣府今表示，10月27日長治國中舉行跳繩男子組計時團體決賽，第2隊登場B縣市隊伍因大會提供跳繩第一次斷裂，大會更換第2條跳繩，卻越跳越長，經裁判團叫停，召集各縣市緊急研議，給予B縣市重新比賽，結果現場有人不滿從2樓觀眾席丟水瓶至場內，幸未砸到任何人及影響比賽。

陳揚說，現場有民眾側錄，看台區有人鼓譟，不斷高喊「抗議！抗議！」。現場畫面發現，兩個水瓶接連丟到比賽現場，現場民眾喊「太誇張了吧」，工作人員趕緊上前將水瓶拿走。

縣府調查，現場機動派出所黃姓警員據報後進入會場，經檢視民眾錄影畫面，確認丟擲水瓶方向位於A縣市隊伍座位區，經逐一盤查，現場人員均否認丟水瓶，亦無跡證可確認犯嫌。警方現場口頭約制，告知對比賽規則有疑義，應向主辦單位或裁判依程序反應，切勿再有干擾行為，警方現場持續監控直至比賽結束均未再發現類似情形。

另一起發生丟水瓶是在運動舞蹈項目，是雙人舞競賽（探戈）前四強隊伍中，C縣市女選手因腳踝扭傷不得不棄賽，無法進入冠亞賽，男選手可能失落而擲水瓶發洩情緒，卻不慎砸中D縣市參賽隊伍的教練左大腿，經醫護組給予冰塊冰敷後改善，主委、執行長及場經學校協同員警了解後，受傷教練表示不予追究。

屏縣府呼籲，賽事剩倒數3天，希望參賽者發揮運動家精神，遵守大會規定及裁判判決，也請民眾理性觀賽，讓這場運動嘉年華順利圓滿。