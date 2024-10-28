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5年前墜井意外後架鐵網 澎湖古蹟四眼井「不給看」、文化局允檢討改善

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖縣古蹟四眼井，5年前曾發生幼童觀井墜井意外，澎湖文化局在井內裝設防護網，最近更直接以鐵網架鎖死，引起住戶不滿，遊客也無法一睹四眼井，文化局允諾檢討改善不鎖死。

位於全台第一老街上的中央街「四眼井」，井深只有5至6公尺，數百年來，終年泉水不斷，連過去澎湖幾次乾旱，都不見乾涸，曾是中央街一帶居民生活泉源所在，每年端午節的午時水，民眾都會到井邊汲水保佑，也是觀光遊客至中央街旅遊必定造訪的景點。

民國108年6月間，發生一名2歲幼童在參觀時，失去重心意外掉落四眼井裡，及時被人救起無恙，也曾進行清理水井，發現有手機、眼鏡、鑰匙等掉落井底，澎湖文化局基於安全考量，委請廠商在井中防護網，卻傳出有遊客掀開翻動鐵網，導致鐵網掉落井底；為防止類似事件再度發生，重製鐵網直接在井口上緣處鎖死，卻又造成附近住戶無法汲水，遊客觀井，也只看得見鐵架。

澎湖文化局長洪棟霖接受中央社訪問表示，考量中央街附近民眾汲水需求，四眼井封鎖一事，文化局會再作檢討改善，不要鎖死。

依澎湖縣政府文資指出，四眼井俗稱為四孔井，日治時期稱四目井，台灣光復後改稱四眼井、位處馬公市中央街最北端處；民國60年，澎湖觀光事業正式起步後，四眼井以其獨特造形吸引遊客目光，成為馬公中央街重要觀光景點；民國74年，內政部有鑑於四眼井，在馬公早年市街發展史上具相當指標意義，指定為閩台地區第三級古蹟；民國96年後，又隨著文化資產保存法被改編為縣定古蹟迄今。

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