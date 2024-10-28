2024年WRO奧林匹亞機器人世界賽 高雄小將授旗出征

代表台灣遠赴土耳其參加2024年世界奧林匹亞智能機器人聯盟賽（WRO）高雄代表隊，今天由高雄市教育局長吳立森授旗出征，期勉學生們為國爭光，再創佳績。

這次高雄參賽隊伍包括在全國賽國中組獲得第1名的明華國中、第2名七賢國中，以及表現優秀取得台灣代表權資格龍華國中、文府國中與鼓山區中山國小，堅強參賽陣容展現豐富經驗與競爭力。

吳立森下午抵七賢國中為代表台灣參加2024年世界奧林匹亞智能機器人聯盟賽（WRO）的高雄代表隊授旗。他勉勵參賽學生以冷靜、自信態度迎戰世界各國選手挑戰，並贈送熊有良心室內設計有限公司贊助的龍武士紀念熊，期許選手們「熊」心萬丈，為國家奪下最高榮耀。

吳立森表示，市府持續推動雙語教育，更著力AI、程式語言扎根教育，以培養具備國際視野未來人才。這次參賽5校隊伍展現高雄市在科技教育上成果，也讓更多孩子看到自身競爭力。

去年於巴拿馬舉行的2023年WRO國際賽，七賢國中與龍華國小團隊面對全球勁敵，勇奪國中組、國小組第6名榮譽。今年七賢國中再度通過全國選拔賽，攜手明華國中、龍華國中、中山國小與文府國中，將於11月28日至30日遠赴土耳其挑戰。

七賢國中代表隊教練柯炯廷指出，機器人競賽是技術與心理素質雙重考驗，學生不僅要熟練操作控制，更要有穩定心態應對比賽中突發情況。對5校代表隊出賽充滿信心，相信學生們能在國際競賽中展現出高雄市實力。