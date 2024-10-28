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模擬災害營運中斷演練 高雄捷運強化接駁作為

中央社／ 高雄28日電
高雄捷運公司28日在R17世運站辦理多重災難模擬演練計畫，強化各接駁運具迅速到站疏散應變能力。圖／高雄市交通局提供（中央社）
高雄捷運公司28日在R17世運站辦理多重災難模擬演練計畫，強化各接駁運具迅速到站疏散應變能力。圖／高雄市交通局提供（中央社）

因應日前高捷紅線發生電力系統異常，局部路段暫停載客狀況，高雄捷運公司今天在R17世運站辦理民國113年第4季多重災難模擬演練計畫，強化各接駁運具迅速到站疏散應變能力。

高雄捷運公司表示，今天演練狀況模擬楠梓科技園區站至油廠國小站間因鄰近工區大型吊臂掉落，導致雙向列車無法通行，採取小港站至世運站及楠梓科技園區站至岡山站局部運轉，世運站至楠梓科技園區站啟動公車接駁。

高捷站務人員依標準作業程序（SOP）啟動接駁車疏運計畫，引導及安撫乘客等候接駁運具，緊急發放公車代用券供民眾轉搭公車，並迅速通報遊覽車業者、計程車等緊急派車接駁。現場動員近百餘人次，調派2輛計程車、4輛遊覽車進行接駁，共同合作處理演練事故。

交通局表示，為確保行車安全與提升服務水準，高捷公司依大眾捷運法及其子法規定，每年舉辦4場大型聯合演練，透過與市府警察、消防、醫療等單位共同演練，滾動檢討及優化處理各項緊急應變情境作業環節，訓練增加人員面對緊急狀況應變處理及與各單位協調能力。

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