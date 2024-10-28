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藍營民代批索資敷衍應付 高市衛生局回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立大同醫院。本報資料照片
高雄市立大同醫院。本報資料照片

高雄市議會國民黨團今召開記者會，指控向高市府索資拖延、甚至要到假資料，批評市府迴避監督。針對市議員陳麗娜要求提供大同醫院優先續約評鑑結果報告書，只拿到一張A4紙，衛生局今發新聞稿回應，並無此報告書，強調絕對依法配合議員索資問政。

衛生局指出，陳麗娜議員9月27日以傳真函請提供高雄醫學大學經營大同醫院優先續約評鑑結果報告書一案，由於續約案是依市立大同醫院委託經營暨整建計畫契約規定優先定約考評辦法，據以召開考評會評分，因此並無評鑑結果報告書。

另，有關台灣促參顧問公司的履約報告書，已提供議員去年4月至今年8月履約工作報告書，目前此案尚在履約中，議員混淆大同醫院優先議約審議與促參案成果評估，衛生局已於9月19日、20日發布新聞稿申明。

衛生局表示，高雄市立大同醫院優先定約前置作業計畫案，去年4月公開招標評選、委由台灣促參顧問有限公司辦理，為規畫優先定約營運條件等條件，成員包含律師、會計師等專業人員組成，絕無議員所稱一人公司、一人操作情事。

衛生局在新聞稿直指陳麗娜「抹黑」，同時批評陳麗娜在市立大同醫院案議約階段，以「落選廠商」立場多次公開扭曲混淆抹黑，「借外力」以錯誤資料干擾進行中程序實不可取。

衛生局說，絕對尊重議員問政，對於議員索取資料皆依高雄市政府所屬各機關提供本市議員資料參考指引，秉持政府資訊公開原則辦理。

衛生局強調，將以市民權益與健康為第一優先，依法依規盡心盡力執行業務，若有任何違法違規事證，歡迎具證檢舉啟動政風或相關調查機制，而非一再以錯誤資訊故意抹黑影射，抹煞同仁努力。

衛生局 議員 陳麗娜

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