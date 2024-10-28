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拒吸二手菸！高市衛生局拍攝短影音宣導 超人氣高雄熊、廢柴入鏡

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局與超高人氣高雄熊和廢柴拍攝短影音，宣導勿在騎樓底下吸菸。圖／衛生局提供
高市衛生局與超高人氣高雄熊和廢柴拍攝短影音，宣導勿在騎樓底下吸菸。圖／衛生局提供

拒吸二手菸！為提升民眾對無菸環境的認識與支持，高市衛生局與超高人氣高雄熊和廢柴拍攝「騎樓麥呷菸」短影音，透過輕鬆有趣的方式宣導無菸環境，透過網路影音傳播，提高民眾對菸害防制法的關注，以避免違規觸法。

衛生局指出，打造無菸環境是高雄市政府持續努力的目標，為了保護民眾在購物及享受美食時免受二手菸的危害，2019年9月1日起公告「連鎖便利超商、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊」全面禁菸，結合高雄的便利商店、咖啡店及速食店等連鎖業者，共同推動無菸環境。

衛生局表示，若民眾於上述禁菸場所吸菸，將依菸害防制法處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰；此外業者也須善盡勸阻吸菸行為責任，於營業場所出入口處及其他適當地點設置明顯禁菸標示，並不得提供菸灰缸或與吸菸相關器物，未依規定設置禁菸標示者，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，期限內未改正得連續罰。

衛生局說，「騎樓麥呷菸」影片已上架於「雄健康」、「無菸雄麻吉」及「柴語錄」等臉書社群平台，呼籲市民一起加入支持無菸環境的行列。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

咖啡店 禁菸 衛生局

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