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高市鳳山溪及後勁溪清淤 預計11月中旬完成

中央社／ 高雄28日電

鳳山溪及後勁溪是高雄市重要排水系統，日前颱風大雨導致河道淤積情形加劇，為避免未來強降雨造成區域排水阻塞及溢堤，市府水利局展開清淤作業，預計11月中旬前完成。

依高雄市水利局年度調查情形，今年颱風前已完成後勁溪及鳳山溪清疏約10.7公里，清疏2.87萬立方公尺，但在凱米颱風後大量降雨再度使得河道淤積情形加劇。

水利局今天表示，為避免未來強降雨造成區域排水阻塞及溢堤，已著手辦理風災後鳳山溪及後勁溪清淤作業，以保障民眾生命財產安全。

水利局說明，經調查後勁溪及鳳山溪淤積情況，將針對德惠橋至得民橋段辦理清疏作業，預計清疏1.5萬立方公尺淤泥；鳳山溪清疏範圍則是油管路至中崙社區，預計清除約1.3萬立方公尺淤土，已於10月初進場施工。

水利局表示，清疏工程進場前皆已與地方里長現場溝通及說明，施工期間部分土方會先暫置渠道旁鋪曬再運離，不影響渠道通洪斷面。預計11月中旬前完成清疏作業，以確保市區域排水防洪功能。

凱米颱風 後勁溪 水利局

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