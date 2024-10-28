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高雄「女壘之父」王正富辭世 30日舉行告別禮拜

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄女壘名教練王正富本月23日辭世，30日將舉行告別禮拜。記者郭韋綺／翻攝
高雄女壘名教練王正富本月23日辭世，30日將舉行告別禮拜。記者郭韋綺／翻攝

有「高雄女壘之父」稱號的名教練王正富，本月23日凌晨辭世，享年77歲。家屬訂於30日在高雄市第一殯儀館福安堂舉行入殮告別禮拜，並安息於屏東萬丹以馬內利園。王正富培育高雄女壘勁旅，締造連6冠紀錄傳為美談，生前念茲在茲女壘隊能進軍奧運殿堂，揚眉國際。

王正富出身棒球世家，跨棒壘球界為人所知，他父親王天來，是國內早期大涼汽水棒球隊一壘手，王正富從小耳濡目染，對棒球產生興趣，從高市忠孝國小、左營中學、三信高商到陸光隊，一直擔任投手、游擊手。

王正富因有珠算二段資格，出社會後，先在高市五福國中的前身十二中教珠算，之後五福國中校長黃孝棪籌組壘球隊，請他負責訓練，開啟長達20多年教練生涯。

五福女壘隊一直是國內勁旅，曾獲10多次全國國中組冠軍，有連續6年冠軍紀錄，後來黃孝棪到中正高工當校長成立女壘隊，讓五福選手直進中正高工就讀，兩校合作培育壘球選手，直到現在，高雄女壘隊仍是國家隊主力。

王正富治軍甚嚴，要求苦練再苦練，當球員表現失常時，他不吝表達關心，會以言語激勵鬥志，深受學生敬愛；從五福國中退休後，王正富仍天天到陽明棒球場看球員練球，也四處為球隊物色傑出的國小畢業生，直到近年因身體狀況不佳才沒去球場。

半年前，王正富不慎跌倒後不良於行，住進養護中心後身體每況愈下，突傳不幸離世消息，讓學生聞訊感到震驚與不捨，表示會送老師最後一程，這位桃李滿天下的名教練逝世，不但是高雄棒壘界的損失，也是國家體壇的損失。

教練 第一殯儀館

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