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屏東銅板美食短影音競賽 台語介紹霧台甜甜圈奪冠

中央社／ 屏東縣28日電

屏東縣政府舉辦銅板美食短影音競賽，得獎名單今天揭曉，網路創作者郭濬瑜用台語介紹「霧台莉姆姆的歌甜甜圈」奪冠。屏東縣長周春米說，可見年輕人創作力與屏東美食高品質。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，萬物齊漲，品嚐銅板美食成了不少人的日常小確幸，首次舉辦「屏東美食．激安99」短影音競賽，「激安」是日語「便宜」之意，就是鎖定單價新台幣99元以下的銅板美食，藉由競賽鼓勵民眾發掘及蒐羅屏東各地美食，搭配社群軟體提供短影音上傳功能創造話題，吸引更多人到屏東。

傳播暨國際事務處指出，徵件期間共有98件作品報名，參賽者不只屏東縣居民，還有台北市、新北市、桃園縣、新竹縣、基隆市、苗栗縣、台南市等地民眾報名。

參賽作品的美食版圖涵蓋里港、潮州、萬丹、東港、內埔、南州、車城等鄉鎮，小吃種類從甜食的紅豆餅、雞蛋糕、小米甜甜圈，到鹹食的刈包、旗魚黑輪、烤玉米，樣樣都引人食指大動。

傳播暨國際事務處表示，評審團從中選出30組入圍後，由義守大學教授侯政男及美食作家「私廚女王Irene」胡碧玲擔任評審，不論是影片水準及創意概念都令人驚豔。私廚女王於評審階段更在社群平台發文「看了30支短影片，每名參賽者都把影片拍得好美味，評著評著肚子都餓了，好想直奔屏東吃美食。」

經過熱烈討論，以主題契合度、內容創意趣味和獨特性、拍攝剪輯技巧及美術特效、社群平台聲量等指標綜合評分後，冠軍由郭濬瑜拍攝的「霧台莉姆姆的歌甜甜圈」奪得。

「霧台莉姆姆的歌甜甜圈」影片中以台語陳述銅板美食的特色，節奏輕快有趣，鏡位直接且剪輯流暢，並完整傳遞店家的料理理念，讓人感受到屏東小吃的多元及澎湃，獲得評審青睞，獨得5萬元獎金。

縣府提及，第2名和第3名分別獲得3萬元和2萬元獎金，20名佳作可獲得各5000元獎金。其中第3名因競爭激烈，作品難分軒輊情況下，評審團共同決議原訂獲獎名額3名增額至5名，共享榮耀。「屏東美食．激安99」短影音競賽得獎作品線上看

屏東縣政府 影片 美食

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