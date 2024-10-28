新埤綜合休閒公園華麗轉身 打造貓頭鷹主題共融遊戲場

打造屏中新亮點！屏東縣府今舉行新埤鄉綜合休閒公園改善計畫動土典禮，公園將華麗轉身，改善工程包括除花海景觀步道動線改善，也將打造貓頭鷹主題的共融遊戲場，工程經費9810萬元，預計明年暑期完工後開放。

縣長周春米說，縣府從2021年起推動「一鄉鎮一特色遊戲場」計畫至今，結合在地特色文化完成27座。新埤鄉綜合休閒公園面積約5.5公頃腹地廣闊，具完善交通、親水環境，但面臨園區內設施老舊毀損與動線不佳，期望透過改善計畫，推動公園綠地內排水設施改善、兒童遊戲設施等建置，讓老舊公園華麗轉身成為新埤遊憩新亮點。

周春米說，新埤鄉除春節花海讓許多鄉親前往觀賞，鄉內具客庄、農特產品等特色文化豐富，此外，新埤地區的國中、小學皆有特色教學發展，是充滿文化量能好地方，盼未來完成綜合休閒公園改善後，能藉由良好場域，推廣屬於新埤地方人文特色，且能成為吸引外地遊客駐足打卡的新景點。

屏東縣政府工務處表示，新埤公園設計是由餉潭國小舉辦兒童遊戲場工作坊兒童創意發想，以在地生態明星貓頭鷹為主軸搭配動物列車，並分齡分區打造2座適合不同年齡層的雙主題遊戲塔，塔內蘊含各式遊戲設施，鑽滾爬躺一應俱全，並有多種不同高度的滑梯提供孩童挑戰。

全區以無障礙環境設計為宗旨，讓全年齡層與使用者都可以容易通達使用人行道空間，兼顧銀髮長者需求，預計2025年暑期完工。