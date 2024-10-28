高雄林園工業區以北4處沙灘 首度研究證實塑膠原粒汙染

綠色和平倡議全球減塑，減緩地球暖化，今在環保調查船艦彩虹勇士號船上公布首份系統性塑膠原粒調查，結果揭露林園工業區以北4處沙灘，旗津沙灘、旗津貝殼館、旗津風車公園及林園中門沙灘，皆已受到塑膠原粒汙染，其中又以南側最靠近石化工業區的林園中門沙灘原粒分布密度最高，呼籲台灣政府正視石化政策。

《全球塑膠公約》11月底將在韓國釜山展開，世界各地的領袖開始談判，主要解決全球塑膠汙染的公約，前4輪談判已在不同國家舉辦過，如何終結塑膠汙染是這次會談核心關鍵。綠色和平調查船彩虹勇士號上周從香港、台灣到韓國，將航向這場聚焦亞洲的環保談判會議，並在場外召開會前會倡議全球塑膠在2040年前減產75%，全面淘汰一次性塑膠、終止塑膠焚化，守住全球控制升溫於攝氏1.5 度內。

彩虹勇士號昨中午靠岸泊停亞灣遊艇碼頭，今在船上舉辦「台灣忽略的塑膠生產汙染：塑膠原粒調查記者會」公布首份台灣塑膠原粒採樣調查，除揭露高雄林園工業區周圍沙灘塑膠原料汙染現況，點出台灣尚未正視塑膠生產汙染風險，並呼籲台灣政府必須正視全球石化產能過剩的現況，檢討石化及塑膠生產政策。

這項研究調查由綠色和平與台灣海洋大學、中山大學2 個學術研究團隊共同執行，選定高雄林園石化工業區附近沙灘進行採樣，初步調查結果證實林園工業區以北4處沙灘，包括旗津沙灘、旗津貝殼館、旗津風車公園及林園中門沙灘，皆已受到塑膠原粒污染，其中又以南側最靠近石化工業區的林園中門沙灘原粒分布密度最高。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，今年8月及9月的兩次採樣，林園中門沙灘個別點位分別每公斤泥沙含有多達86.23及96.63顆的塑膠原粒，她說塑膠原粒（nurdles）指的是5公釐以下、扁豆大小的塑膠顆粒，是塑膠製品初級工業原料，熔化後可製造塑膠產品，與塑膠垃圾逸散至自然環境後裂解而成的塑膠微粒不同。

張凱婷說，塑膠原粒因其顆粒小、重量輕，如果業者沒有謹慎處理，很容易逸散到自然環境中，國際上已有多起塑膠原粒外洩到自然環境案例，多是鄰近石化工業區的排水管或灘地，這次調查就採集林園工業區附近4處沙灘，都有發現塑膠原粒的蹤跡。

根據長期追蹤塑膠原粒逸散狀況的國際組織FIDRA 的報告推估，全球每年約有10兆顆、多達45萬噸的塑膠原粒在製造或運送的過程中散落到自然環境中，一旦進入大自然後，幾乎不可能被清除，是全球海洋微塑膠污染的第二大來源。

張凱婷強調，從這次研究發現，既有塑膠生產就有塑膠原粒逸散風險尚未全面掌握評估，呼籲台灣政府應進行更多塑膠原粒採樣及汙染分布調查，同時檢討塑膠減產及石化政策，如重新審視林園工業區內第四套輕油裂解廠，即四輕擴建計畫環境風險及必要性。

海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯表示，這次沙灘採樣分別從高潮線上濱區、低潮線及潮間帶調查55及69處，共計124採集點樣品進行分析，初步結果顯示，2次沙灘採樣都在4處採樣點檢測出製造端的塑膠原粒，這些原粒材質又以聚乙烯、聚丙烯、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物為大宗，皆可漂浮在水面輕質塑膠，容易透過水體傳播。