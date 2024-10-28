高雄-富國島直飛啟動 每周三班便利南部鄉親

台灣虎航新航線高雄–越南富國島今天上午啟航，力推該航線的立委許智傑親自搭機前往越南推動城市旅遊，希望能有更多旅客到高雄旅遊，包機載滿180位旅客搶頭香，也讓南部鄉親有更佳的旅遊選擇。

立委許智傑積極推動高雄的航線飛往全世界，疫情後諸多新航空及航線紛紛插旗高雄，已經陸續開闢十條直飛航線，明年起預計還有日本熊本、仙台等新航線或新航空加入，今天許智傑參與高雄直飛富國島的首航，親自到越南推動城市觀光，他表示此航線能成行，要感謝京城旅行社董事長沈本立及台灣虎航看好高雄市場，未來政府會持續與產業界合作，積極推動觀光交流，引進高雄觀光產業的活水，吸引更多觀光客來高雄旅遊。

許智傑表示富國島提供台灣入境免簽，兩地交流更加頻繁，台灣也成為越南外國旅客的前三名。富國島靠著自然風景、水上設施、特色美食、豐富生態吸引大批觀光客，未來我方也希望能推動越南、印尼等國來台試辦免簽，吸引更多東南亞旅客，也能來台灣觀光。