藍營5女議員嗆高市府黑箱 綠營議員：向市府索資要精準

高雄市議會國民黨團今天開記者會指控高雄市政府，面對市議員索資時竟拖延、已讀不回，甚至提供錯誤資料，完全在迴避議員監督。5位女議員拿鐵鎚打破黑色保麗龍箱，大喊「打破黑箱、公開透明」。高雄市政府說，針對議員索資，提供資料均以公開為原則，若涉及政府資訊公開法及個人資料保護法或其他法律規定的限制事項，則依其規定辦理。

市議員邱于軒說，高雄市政府辦萬聖節活動，她接獲民眾投訴表示，人潮很多，捷運站內躲雨及出站者擠成一團，市府對外卻表示配套措施都做得很好，教育局甚至提供晚間8點多人潮已經不多、捷運站候車乘客稀稀落落的照片，「這就是市府的態度」，面對議員追問民生攸關的議題，總是閃躲、不給資料，不然就是給這種啼笑皆非的資料。

市議員許采蓁說，她向高雄市政府索取橘色惡魔來高雄表演的相關經費資料，其中一筆台日手作交流、景點參觀費用花了316萬元，但她拿到真正的經費明細表，赫然發現手作體驗2萬9000元、文化遊艇體驗2萬4600元、活動攝影15萬元，加起來20萬多元，「20萬元的活動，居然報了316萬元，這不叫資料作假，什麼才叫資料作假？」

市議員白喬茵說，高雄演唱會一場接著一場開，市府沒索取門票抽成、也不收場租，她請市府提供犧牲市庫收入所換取的公關票流向，是否做為市長個人交際用途，還是哪個政務官分走了，「市府完全不告訴我」。

市議員陳麗娜說，高雄市政府面對議員索資，「給的資料，還不一定能看出真實狀況」，還會造假數字，這樣讓民意代表如何監督市政府。市議員黃香菽說，不論國會還是其他縣市議會，面對議員索資，都有規範，但陳其邁總是一手遮天，想把所有資料藏起來，不讓人監督。

針對國民黨今早的記者會，民進黨市議員湯詠瑜說，議員向市府索取資料，「要有技巧、要精準」。民進黨市議員邱俊憲說，議員問政上有需求，要求市府給予協助，站在議會共同監督行政部門的立場，當然是尊重，但過多的形容、臆測，甚至違法指控，「要說市府黑箱，必須要有明確的證據，才能這樣指控」。