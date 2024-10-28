秋季瘋賞鳥 高雄茄萣濕地嬌客到

隨秋意降臨，宣告賞鳥季到來。每年10月高雄都會迎接一批乘著秋風南下避冬嬌客－美麗的「黑面琵鷺」，目前茄萣濕地已有近600隻雁鴨聚集，高市府歡迎民眾來茄萣濕地賞鳥。

依高雄市政府工務局公園處觀察，時序未入冬，「雁鴨科」紛紛來報到，高蹺鴴站第一排，湖面上還有白眉鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨，生態島已熱鬧非凡，還有幾隻第一批抵達的黑面琵鷺混在裡面。侯鳥群活潑的在濕地中嬉戲玩耍，吱吱喳喳聲音彷彿宣告候鳥季正式開啟。

工務局長楊欽富表示，高市府致力營造穩定濕地生態系， 並落實聯合國永續發展目標(SDGs)第6項「淨水及衛生」、第15項「保育陸域生態」。茄萣濕地每年吸引眾多鳥類棲息繁衍，秋冬之際可見大批黑面琵鷺前來過冬，甚至全球僅剩不到1000隻的青頭潛鴨，也能在這片濕地中見到，讓賞鳥民眾驚喜不已。

公園處呼籲，茄萣濕地優質環境守護著來自全球南北兩路的水鳥，黑面琵鷺在天空翱翔象徵候鳥季正式開打。提醒民眾至茄萣濕地賞鳥時保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則，離開時勿遺留任何垃圾，共同維護永續生態。