愛無疆界 高市客家集團婚禮見證幸福

高市2024年度客家集團結婚「雨豆樹下的約定～Hakka集團婚禮」，11月2日在新客家文化園區舉行。婚禮完整呈現客家傳統婚俗儀式精髓，迎來26對新人踏上傳統與現代交織幸福旅程。

高雄市政府客家事務委員會今天表示，早期結婚從納采、過訂到迎親等儀式耗時又不簡單，雙方親友都是從頭到尾忙著新人終身大事。隨時代改變，傳統婚儀很少見了，也讓人有很多懷念。

為了讓這場婚禮更具傳承意義，將完整呈現客家傳統婚俗儀式精髓，從熱鬧踩街開始，「八音」伴隨新人們前行，音樂聲悠揚響徹街頭；「踩旗」與「帶路雞」等迎親隊伍將帶領新人們走向幸福新生活。

接著一連串「上燈」、「三拜禮」、「插頭花」及「食新娘茶」等象徵著祝福與承諾的客家傳統婚俗儀式將陸續登場，讓新人們彷彿走進時光隧道，深刻體會客家文化獨特魅力。

高市府客委會主委楊瑞霞表示，參與婚禮新人們有客籍、非客籍、原住民及同性伴侶一同參與，用行動證明愛無界限，不分性別、文化或身份，幸福是屬於每個人的。也透過婚禮傳達「愛，是多元的，是包容的，是值得被祝福的」訊息。

客委會新聞稿表示，當天活動除婚禮儀式，現場佈置浪漫拍照打卡點，下午還有音樂會以及好吃又好玩特色市集(上午10時至下午5時)、免費DIY體驗等活動，邀請對傳統、多元文化有興趣民眾，或新人親友親身感受文化傳統和愛情力量最佳時刻。