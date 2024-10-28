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星期評論／南韓殷鑑 防電動車火警 配套須充足

聯合報／ 記者王昭月
仁川市一輛賓士在地下室起火，造成重大損失。圖／擷取自仁川消防局
仁川市一輛賓士在地下室起火，造成重大損失。圖／擷取自仁川消防局

南韓仁川市8月時電動車起火事件震驚國際，促使全球紛審視電動車在密閉空間的安全隱患。高雄市立聯合醫院11月將率先祭出電動車「禁停令」，但近年高雄經濟起飛，高樓華廈不斷長出，充電樁已是必要配備，防範這類火警事故，市府做好萬全準備了？

呼應2050淨零需求，環保署訂2030年公務車及公共運輸巴士要全面電動化，據統計，國內電動車去年已近3萬輛，今年上半年也交車近2萬輛，各縣市無不加速擴增充電樁。不過南韓近期頻頻發生電動車火警，顯示電動車停入地下停車場，安全可議。

南韓仁川電動車火警，當時足足延燒8小時，燒毀140輛汽車。葡萄牙溫貝托德爾加多機場停車場也疑因電動車失火，燒毀逾200車，這類震驚國際的火警場景，正在各地複製上演。

追根溯源，電動車鋰電池在過充、過熱或故障之下極易燃燒，也會釋放毒氣，特別地下停車場濃煙不易消散，撲救面臨嚴峻挑戰。高雄鳳山1戶民宅，2020年起5年4次火警，都跟電動車充電有關，設若發生在集合式大樓，災況恐怕難以想像。

高雄市聯合醫院近日宣布11月起電動車禁入地下停車場，但部分民眾不以為然，原因在於大家對這類火警風險，認知有限。

高市議員郭建盟、簡煥宗近日質詢時都關切市府對電動車引火事件的因應作為，郭更以影片警示消防單位，別妄想區區防火毯就能撲滅高溫燃燒的電動車，若無周延消防配套，將只會看見一張張防火毯如熱氣球騰飛，無濟於事。

尤其高雄近年經濟漸起色，不少建案以配備充電車位做為豪宅指標，市府要防患未然，絕非消防局單獨提升救援能量即能辦到，須從源頭的建築設計便超前部署，包括考量電動車停車區是否遠離主要建築、充電樁充電容量是否設限、停車場防火區畫與排煙設備是否到位、能否善用智能科技迅速滅火等；唯有配套愈加充足，關鍵時刻才能避免憾事。

停車場 電動

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