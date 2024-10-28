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全民運大雨開幕 挨批選手泡在水裡

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
全民運動會前晚在滂沱大雨中開幕，參賽選手進場時穿上輕便雨衣，卻因地面積水須涉水前行。本報資料照片
全民運動會前晚在滂沱大雨中開幕，參賽選手進場時穿上輕便雨衣，卻因地面積水須涉水前行。本報資料照片

全民運動會前晚在屏東縣民公園開幕，滂沱大雨中，選手涉水進場，淋雨數10分鐘才發雨衣，網友批規畫不佳，「全國選手泡在水裡」；縣長周春米昨說，「有準備雨備，一萬件雨衣」，有些地方不周到會檢討改進。

周春米解釋，雨衣有分給各個代表隊，因安檢關係又剛好下起雨，雨衣也有在現場發送，可能晚間雨也較大，大家看得不是那麼清楚。

全民運26日到31日在屏東舉行，前晚開幕遇上下雨、閃電、打雷，開幕場地縣民公園草地變泥濘。屏東市民代表傅建雄說，「全國選手泡在水裡」，場地積水，舞台沒遮雨，大家一起淋雨1小時；縣議員陳揚說，舞台規畫不完善，選手一下來就要涉水，且舞台沒遮蔽，又打雷閃電，感到很危險。

有許多網友到周春米臉書留言「沒有雨天備案，叫選手淋雨開幕」、「運動員集結前就已下雨，還要大家往外面走，淋雨淋20分鐘，全身濕了，才發雨衣。為什麼不在倉庫集結時就發雨衣？典禮現場還要涉水通過」。

周春米前晚深夜趕緊發文道歉，傍晚突如其來雨勢，開幕到底要不要繼續辦，天人交戰，但是大雨澆不熄熱情，也感謝賴清德總統和行政院長卓榮泰，陪22縣市代表隊在風雨中到最後。

她解釋，全民運開幕一改傳統在田徑場舉辦，選在縣民公園舉辦，是很大突破。

「我們也很不好意思，讓大家淋雨。」周春米昨出面說，水池是抽乾作舞台，不是一般平地，雨下來沒辦法短時間消化，造成困擾，非常不好意思。她謝謝22縣市代表隊支持，「屏東的太陽不要再害羞了，趕快出來，讓我們有順利安全天氣」。

周春米 屏東縣 舞台

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