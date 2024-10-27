堪稱連江「第二個首都」 2024桃園媽祖昇天祭席開百桌

桃園市八德區堪稱馬祖人第二個故鄉，每年農曆9月舉辦「媽祖昇天祭」慶典，今年規劃繞境、祭祀大典、乩轎會香、馬祖美食、文化體驗及千人食福宴等活動，並由桃園副市長蘇俊賓擔任主祭官，希望能藉著原鄉的媽祖信仰文化、美食讓定居桃園的馬祖人有家的感覺。

馬祖鄉親從民國60年代陸續移居桃園，特別是到八德區的紡織廠、電子廠工作，形成馬祖第二故鄉，目前連江縣人口數約有1萬多人，桃園市則約有5萬名馬祖鄉親，其中定居於八德區的人數最多，可稱為「連江縣的第二個首都」。桃園副市長蘇俊賓表示，感謝天上聖母長久以來對桃園市及連江縣的庇佑，期待透過信仰和文化的力量深化兩地連結，共同為閩東文化的保存與發揚貢獻心力。

八德區公所表示，「桃園媽祖昇天祭」今年已是第8次舉辦，移居於桃園八德的馬祖人已落地生根，桃園市政府與桃園馬祖同鄉會過去曾舉辦多場馬祖文化相關活動，包括馬祖元宵時節特有的擺暝儀式與媽祖昇天祭，今活動從閩台宮迎神繞境、馬祖文化技藝表演展開，而閩台宮媽祖抵達活動會場後，祭祀區開始進行安座儀式，周邊則展開馬祖美食品嚐及馬祖文化體驗等一系列精采活動。

八德區公所指出，現場有馬祖漁歌、馬祖鼓板舞蹈、馬祖相聲-細說馬祖等演出，是最有馬祖味道的活動，並舉辦昇天祭祭祀大典，為桃園及連江祈福祈平安，隨後則席開食福宴100桌，讓民眾一邊欣賞表演，一邊用味蕾體驗馬祖的風味佳餚，希望藉由活動喚醒對於故鄉馬祖的關懷，願意將語言和文化繼續傳承下去，並在桃園創造出嶄新的馬祖精神。