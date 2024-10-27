醫生曾判只活到6歲…寄養家庭每天按摩100下復健 孩子從半癱到能走

屏東縣政府社會處今辦寄養家庭感恩會，出生半癱砂沙，在寄養媽媽梁秋香照料，眾人每天幫砂沙按摩100下，逼著復健，最後用「走」離開家門，「一些對我們微不足道的事，對砂沙卻是很辛苦的路，但他做到了。」22歲砂沙今久違與寄養家庭相見歡，感動眾人。

屏縣長周春米今出席寄養家庭感恩會，3名寄養童如今成年，獻花給寄養父母，感人場景催人淚下。周春米說，屏東縣118戶寄養家庭，委由家扶基金會和世界展望會召募與管理，照顧142名寄養兒童，占全屏東縣被安置兒少71.72%，遠高於全國35%平均值。社會處表示，雖然台灣世界展望會今年結束寄養家庭業務，其負責56戶寄養家庭將全數留下，無縫接軌。

寄養家庭20年牧師柯恩光與妻子杜素香共照顧過20名寄養兒少，曾受照顧林姓寄養童，18年前到牧師家受近4年照顧，在最無助時受到幫助，如今成為一名職業軍人，也有自己的家庭，今驚喜獻花，林姓軍人說，期許自己將寄養家庭給予的這份愛延續。

25年照顧22名寄養童李達仁與李育庭夫婦，照顧一名中度智能障礙寄養童源源7年，以身教告訴源源「只要是對的事情做就對了」，源源小學時自願倒垃圾、抬便當等工作，三年級當選模範生，至今仍記得寄養爸爸叮囑的話。33歲的源源也到現場大聲說「我愛你們」，李達仁的手緊緊牽源源，即使結束安置，家人之情表露無遺。

許久沒見寄養童22歲砂沙走上台，寄養媽媽梁秋香與兒子郭承鑫馬上落淚，砂沙出生重病，一度被醫生判定只能活到6歲，擔任寄養家庭26年的梁秋香說，接手砂沙時他半身癱瘓，自己孩子與同住時期寄養童，眾人每天幫砂沙攣縮的手按摩100下，強迫蹲下、站起來，也狠下心逼著他每天復健，盡全家之力幫助他站起來，最後砂沙用走的離開家門，「一些對我們微不足道的事，對他卻是很辛苦的路，但他還是做到了。」

周春米說，屏東寄養家庭成立至今42年，累計1600多個寄養家庭，希望給予這些孩子家的溫暖、有機會在愛的環境中成長。

縣府今表揚服務滿25年者2戶、服務滿20年者3戶、服務滿15年者21戶、服務滿10年者11戶的寄養家庭。