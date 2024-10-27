快訊

北東影響最嚴重...日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：嚴防強風豪雨

恭喜！熊仔求婚成功 起底未婚妻「超正電玩女神」

影／聲援柯文哲！民眾黨號召群眾上街 陳佩琪台下低頭頻拭淚

聽新聞
0:00 / 0:00

醫生曾判只活到6歲…寄養家庭每天按摩100下復健 孩子從半癱到能走

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府社會處今辦寄養家庭感恩會，許久沒見寄養童22歲砂沙（中）走上台，寄養媽媽梁秋香（左）與兒子郭承鑫（右）馬上落淚，砂沙出生重病，接手照顧砂沙時半身癱瘓。記者劉星君／攝影
屏東縣政府社會處今辦寄養家庭感恩會，許久沒見寄養童22歲砂沙（中）走上台，寄養媽媽梁秋香（左）與兒子郭承鑫（右）馬上落淚，砂沙出生重病，接手照顧砂沙時半身癱瘓。記者劉星君／攝影

屏東縣政府社會處今辦寄養家庭感恩會，出生半癱砂沙，在寄養媽媽梁秋香照料，眾人每天幫砂沙按摩100下，逼著復健，最後用「走」離開家門，「一些對我們微不足道的事，對砂沙卻是很辛苦的路，但他做到了。」22歲砂沙今久違與寄養家庭相見歡，感動眾人。

屏縣長周春米今出席寄養家庭感恩會，3名寄養童如今成年，獻花給寄養父母，感人場景催人淚下。周春米說，屏東縣118戶寄養家庭，委由家扶基金會和世界展望會召募與管理，照顧142名寄養兒童，占全屏東縣被安置兒少71.72%，遠高於全國35%平均值。社會處表示，雖然台灣世界展望會今年結束寄養家庭業務，其負責56戶寄養家庭將全數留下，無縫接軌。

寄養家庭20年牧師柯恩光與妻子杜素香共照顧過20名寄養兒少，曾受照顧林姓寄養童，18年前到牧師家受近4年照顧，在最無助時受到幫助，如今成為一名職業軍人，也有自己的家庭，今驚喜獻花，林姓軍人說，期許自己將寄養家庭給予的這份愛延續。

25年照顧22名寄養童李達仁與李育庭夫婦，照顧一名中度智能障礙寄養童源源7年，以身教告訴源源「只要是對的事情做就對了」，源源小學時自願倒垃圾、抬便當等工作，三年級當選模範生，至今仍記得寄養爸爸叮囑的話。33歲的源源也到現場大聲說「我愛你們」，李達仁的手緊緊牽源源，即使結束安置，家人之情表露無遺。

許久沒見寄養童22歲砂沙走上台，寄養媽媽梁秋香與兒子郭承鑫馬上落淚，砂沙出生重病，一度被醫生判定只能活到6歲，擔任寄養家庭26年的梁秋香說，接手砂沙時他半身癱瘓，自己孩子與同住時期寄養童，眾人每天幫砂沙攣縮的手按摩100下，強迫蹲下、站起來，也狠下心逼著他每天復健，盡全家之力幫助他站起來，最後砂沙用走的離開家門，「一些對我們微不足道的事，對他卻是很辛苦的路，但他還是做到了。」

周春米說，屏東寄養家庭成立至今42年，累計1600多個寄養家庭，希望給予這些孩子家的溫暖、有機會在愛的環境中成長。

縣府今表揚服務滿25年者2戶、服務滿20年者3戶、服務滿15年者21戶、服務滿10年者11戶的寄養家庭。

周春米 寄養家庭 屏東縣政府 暖新聞

延伸閱讀

影／全民運開幕大雨「泡在水裡」周春米稱有雨備：發1萬件雨衣

全民運開幕滂沱大雨 參與民眾怨：地上積水、雙腳泡水

墾丁大街攤商合法仍努力 周春米：將打造人行友善空間

大阪日華友好交流協會拜會屏縣府 周春米：情誼深化

相關新聞

高雄萬聖節被罵交通亂「一個路口走15分鐘」 議員：演唱會疏散經驗去哪了？

高雄今年萬聖節活動昨晚在凹子底公園登場，8萬人潮癱瘓周遭交通，捷運站人潮爆多，市民抱怨「明華路開半個多小時」、「一個路口...

醫生曾判只活到6歲…寄養家庭每天按摩100下復健 孩子從半癱到能走

屏東縣政府社會處今辦寄養家庭感恩會，出生半癱砂沙，在寄養媽媽梁秋香照料，眾人每天幫砂沙按摩100下，逼著復健，最後用「走...

影／全民運開幕大雨「泡在水裡」周春米稱有雨備：發1萬件雨衣

2024全民運昨晚在屏東縣民公園開幕，遇上滂沱大雨，「全國選手泡在水裡」，縣長周春米今說，「我們有準備雨備，一萬件雨衣」...

高雄佛光山突停電 台電派人搶修復電

高雄佛光山今天上午9時30分許突然停電。台電鳳山區處說，台電供電正常，初步研判是高壓供電戶（佛光山）自備設備發生跳電，連...

堪稱連江「第二個首都」 2024桃園媽祖昇天祭席開百桌

桃園市八德區堪稱馬祖人第二個故鄉，每年農曆9月舉辦「媽祖昇天祭」慶典，今年規劃繞境、祭祀大典、乩轎會香、馬祖美食、文化體...

全民運台南奪5金8銀10銅 女子跳繩破大會紀錄

全民運動會昨起在屏東登場，將展開6天競賽，南市已奪下5金8銀10銅。今天民俗體育代表隊在女子組跳繩限時計次團體賽，摘下金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。