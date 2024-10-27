高雄萬聖節被罵交通亂「一個路口走15分鐘」 議員：演唱會疏散經驗去哪了？

高雄今年萬聖節活動昨晚在凹子底公園登場，8萬人潮癱瘓周遭交通，捷運站人潮爆多，市民抱怨「明華路開半個多小時」、「一個路口走15分鐘」，市長陳其邁臉書也湧入不少家長留言，「去年的活動小孩比較有參與感」；議員批評，配套沒做好，好事變調。教育局回應，場地疏散及交通作好配套，人流順暢有序。

高市教育局在凹子底森林公園舉行萬聖節遊街派對，安排紅鼻子馬戲團及澳洲Curious Legends劇團遊街展演，另有水果奶奶和妖果小學小妖怪等表演團體帶來演出，昨晚進入最高潮。

活動湧入8萬人潮，家長抱怨，攤販動線不太好，擠到根本排不了隊，也買不到東西。此外，不少人拿去年萬聖節遊行與今年比較，「感覺今年小孩比較沒有參與感，小孩比較喜歡自己遊行，而不是看別人遊行」、「去年遊行比較好玩，希望明年可以恢復」。

除活動外，更多市民抱怨交通大亂，紛在網路抱怨說，明誠、明華、明倫、華榮路等道路塞到天昏地暗，附近大樓的騎樓、人行道全都被違停機車占滿。此外，凹仔底到巨蛋，平日人潮車潮就不少，昨日周邊交通簡直塞到引爆民怨，以後義享二期、富邦漢神開幕，凹子底公園辦活動機會很多，須改善交通。

議員邱于軒指出，這次教育局舉辦的萬聖節活動人潮爆滿，人流疏散規畫一團亂，投訴爆多，民眾說他們帶著孩子，看著人潮大量湧入，很擔心被推擠受傷，「活動規畫內容成功，卻沒有做好周遭配套！」。

邱于軒說，活動會場有捷運，但附近道路車流量本來就大，停車格卻沒有很多，昨天下雨，家長考量小孩不得不開車出門，另加上馬戲團等受歡迎的重頭戲活動集中在同一天，人潮很難分流；高雄演唱會及跨年演唱會人潮疏散向來引以為傲，早已累積大型活動能量，不該發生昨晚情況。