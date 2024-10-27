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全民運台南奪5金8銀10銅 女子跳繩破大會紀錄
全民運動會昨起在屏東登場，將展開6天競賽，南市已奪下5金8銀10銅。今天民俗體育代表隊在女子組跳繩限時計次團體賽，摘下金牌並破大會紀錄，地面高爾夫代表隊選手林福喜則在男子組個人賽奪下銀牌，都交出漂亮成績。
全國中學運動會明年將在台南舉辦，南市體育局長陳良乾今帶領團隊到各縣市代表隊團本部宣傳，邀請明年來台南作客，並前往屏東糖廠棒壘球場、千禧公園，分別為慢速壘球代表隊、地面高爾夫代表隊選手加油打氣。
南市代表隊已奪得5金8銀10銅，今天的賽事由地面高爾夫代表隊選手林福喜在男子組個人賽奪下銀牌、選手林茂昌在男子組個人賽取得銅牌、民俗體育代表隊在女子組跳繩限時計次團體賽摘下金牌並破大會紀錄、男子組跳繩限時計次團體賽拿下銅牌、選手粱藝耀在男子組跳繩個人賽奪得銀牌、馮柏文在健力男子組第二級(66公斤級)獲得銀牌。
體育局長陳良乾表示，能獲此佳績，除了選手的努力不懈外，也感謝教練的栽培，未來希望自己能持續為南市奪牌。市長黃偉哲也在第一時間恭喜獲獎選手，勉勵選手持續為臺南爭光，市府未來也將持續兼顧全民運動推展及選手培育，希望各位選手能持續突破自我再創佳績。
台南市將於明年4月19日至24日舉辦全國中等學校運動會，賽會籌備工作緊鑼密鼓展開中，陳良乾說，繼2023全國運動會後南市延續運動賽會的熱力，歡迎全台選手屆時來台南作客。
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