影／全民運開幕大雨「泡在水裡」周春米稱有雨備：發1萬件雨衣

2024全民運昨晚在屏東縣民公園開幕，遇上滂沱大雨，「全國選手泡在水裡」，縣長周春米今說，「我們有準備雨備，一萬件雨衣」，風雨生信心，謝謝大家體諒，有些地方不周到，會檢討改進。

全民運從本月26日起到31日在屏東舉行，昨開幕遇上下雨，還夾雜閃電打雷，場地縣民公園草地變泥濘，地上積水，雙腳泡水，「全國選手泡在水裡」，有網友到縣長周春米臉書留言，沒有雨天備案等。

周春米今出席寄養家庭感恩會時，周春米致詞提到全民運開幕情況，周春米說，全民運在屏東如火如荼進行，平常太陽表現很好多一度，昨天1萬3000人到屏東來，太陽害羞躲起來，雨就下起來，但是風雨生信心，運動員遇到每項考驗，下雨、積水，對運動員來說是磨練，謝謝大家體諒，有些地方不周到，會檢討改進。這是一個大PARTY，希望大家可以享受2024全民運大PARTY。

周春米會後接受採訪時，被問到全民運雨備方案。周春米說，「我們有準備雨備，有準備一萬件雨衣」，英雄宴有分給各個領隊、代表隊，因為安檢關係，出門時剛好下起雨，稍微緩一點，因為晚了，雨也大了，大家看不是太清楚。

全民運開幕式一改傳統在田徑場舉辦模式，選在縣民公園舉辦，周春米解釋，運動場隔天就是今天舉行飛盤競賽，希望維持競賽場地完整性，把開幕典禮移到縣民公園，是很大突破，籌備處也做好準備，昨國小、國中各個表演團體大家都卯足勁，在風雨中，賴清德總統，大會主席卓院長也都從頭陪到最後。

周春米說，「今天我有去看過運動員，大家都非常稱讚，不敢講稱讚，我們也很不好意思，讓大家淋雨」，因為水池是抽乾作為舞台，不是一般平地，做相關表演規畫，雨下來沒有辦法短時間消化，造成困擾，非常不好意思，但是運動員有挑戰、不畏艱難的精神，昨開幕典禮，在風雨中大家把運動員精神表達出來，謝謝22個縣市代表隊支持，祝福大家往後幾天比賽順利。