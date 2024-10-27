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高雄市長熱門人選林岱樺 自述被封「仙姑」、「孤鳥」與個性有關

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前總統陳水扁今早在廣播節目專訪立委林岱樺，林岱樺說，傾聽民意及有擔當、有魄力是她的人格特質，有利於她參選高雄市長。記者徐白櫻／翻攝
前總統陳水扁今早在廣播節目專訪立委林岱樺，林岱樺說，傾聽民意及有擔當、有魄力是她的人格特質，有利於她參選高雄市長。記者徐白櫻／翻攝

民進黨5人角逐下屆高雄市長黨內提名，前總統陳水扁今早專訪立委林岱樺，被問擔不擔心賴清德總統的「麻吉」潘孟安代表參選高雄市長。林岱樺說，她對黨內民主制度有信心，未來會透過初選產生人選；仙姑、孤鳥這類封號應該與她個人茹素30年、堅持理想及不交際應酬的個性有關。

林岱樺29歲當選立委，父親是民進黨首位鳳山市長林三郎，原準備參選高雄縣長，後來因為縣市合併中斷。今早陳水扁「有夢上水」200集廣播節目，安排專訪有立法院小清新、國會孫燕姿之稱的立委林岱樺。

阿扁提問，賴清德總統與麻吉潘孟安有好交情，萬一協調、摸頭及交換條件後由潘參選怎麼辦？政治不像數學是一加一等於二，有時協調也是初選的一部分，什麼事情都可能發生。

林岱樺說，她堅定相信民進黨的民主制度，賴總統有提及，台南與高雄一定會有初選制度，黨內有民主制度，不管誰來就是透過初選，會尊重市民有智慧的決定。

至於為何被外界稱孤鳥型立委，林岱樺自我剖析說，她的生活不是立法院就是高雄，比較少在外面交際應酬，以投入工作為主，在台北政治圈確實沒有廣泛的交友圈，平日匆匆來去，很少「續攤」。

外界也以仙姑稱呼林岱樺，甚至評論「佛教因緣蓋過進步思維」。阿扁提問林岱樺若當市長，是依照佛教還是世俗法律規範來治理市政。林岱樺強調，身為政治人物，必須依民意及依法律執行職務，未來即使有機會接棒市長，也一定會依法服務人民。

林岱樺也說，她在深層內心是以佛教信仰所講求的慈悲、清靜及平等為處事原則，會希望眾生平等，不可以看人大小眼，也要完全理解人民的苦，這是她做人做事的準則，但所有決定一定是來自法律，「為何稱我仙姑，可能我對於理想的堅持比較特別、突出」。

前總統陳水扁今早在廣播節目專訪立委林岱樺，詢問林岱樺如何看待自己被稱為孤鳥型立委及仙姑。 記者徐白櫻／翻攝
前總統陳水扁今早在廣播節目專訪立委林岱樺，詢問林岱樺如何看待自己被稱為孤鳥型立委及仙姑。 記者徐白櫻／翻攝

佛教 林岱樺

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