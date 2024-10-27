全民運開幕滂沱大雨 參與民眾怨：地上積水、雙腳泡水

全民運昨天晚間在屏東縣民公園舉行開幕，未料遇上滂沱大雨，有參加民眾抱怨，下雨縣民公園草地變泥濘，地上積水，雙腳泡水，「全國選手泡在水裡」。縣長周春米昨深夜在臉書發文，「真正歹勢，天公給了屏東最艱難的考驗！感謝大家，無畏風雨，齊心完成全民運開幕。

有網友在縣長周春米的粉絲專頁留言，「沒有雨天備案，叫選手淋雨開幕，如果感冒了明天怎麼比賽？」、也有網友說，「運動員集結前就已經下雨，還要大家往外面走，淋雨淋了20分鐘了，全身濕了，才發雨衣。為什麼不在倉庫集結時就發雨衣？典禮現場還要涉水通過」。

也有網友留言說，「完全沒有考慮過下雨的可能性，讓各縣市來賓在那邊罰站淋雨，地上還都是積水，雙腳泡在水裡」；也有民眾認為，大雨全身濕透了，很可惜，要不然節目很好，美中不足；

也有民眾提到，縣民公園的門口，也是全民運開幕路口，卻完全沒有活動視覺設計，至少來的「全民運 屏東歡迎您」，入口也沒有工作人員引導，要走到非常裡面才看到工作人員。

縣長周春米昨深夜在臉書發文，真正歹勢，天公給了屏東最艱難的考驗，感謝大家，無畏風雨，齊心完成全民運開幕。2024巴黎奧運在雨中開幕，2024屏東全民運也在雨中開幕，遇到了無法控制的大雨，但是我們風雨生信心。

周春米提到，傍晚突如其來雨勢，開幕到底要不要繼續辦，真的天人交戰，但是大雨澆不熄熱情，表演者都不害怕，導演也不害怕，選手也想登台，教育部長、次長都不放棄，我們就堅持到底，感謝賴清德總統和行政院長卓榮泰陪22縣市代表隊在風雨中到最後。