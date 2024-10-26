健保署長石崇良視察金門醫院 加強遠距會診

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
健保署署長石崇良（左）率工作團隊訪視金門， 前往縣府拜會縣長陳福海。圖／金門縣政府提供
健保署署長石崇良（左）率工作團隊訪視金門， 前往縣府拜會縣長陳福海。圖／金門縣政府提供

全民健康保險金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS計畫)督導小組委員會議昨在衛生福利部金門醫院舉行，健保署石崇良署長率工作團隊蒞金訪視當地醫療服務執行情形，並於衛生局長蔡建鑫陪同下，前往縣府拜會縣長陳福海，雙方除討論金門IDS計畫實施成果及醫療服務需求外，亦就未來加強專科醫師的遠距會診推動情形等意見交流。

衛生局局長蔡建鑫說，隨著IDS計畫邁入第20年，北榮派出專科醫師進駐金門醫院，提供急診醫療、專科檢查、專科門診、專科駐診等服務，提高金門在地醫療量能，截至目前，投入的專科醫師支援急、門共40418診次、專科駐診累計1721名醫師、醫事人員支援專科檢查也有2832診次，已逐步實踐在地化醫療，有效減少病患轉診的情況，為本縣鄉親帶來諸多福祉，特別是縣內緊急後送率的顯著下降，成為實現在地化醫療的重要指標。

據了解，健保署石崇良署長 陳福海表示，培養人力、增進設備、提升醫療規模和品質，積極強化以金門醫院為核心之醫療在地化，是規劃金門醫療產業的重要策略，因此養成在地化醫師、增加專科醫師科別，及協助金門醫院發展重大醫療設備是縣府及衛生局一直以來努力的方向，縣府亦持續投入相關經費來推動達成目標，也特別感謝健保署同意提高「全民健康保險金門地區醫療給付效益提升計畫(IDS)」中央預算400餘萬元及通過全民健保離島地區住院案件支付點數加計30%，減輕地方財政負擔，進一步保障金門醫療服務的可持續發展。

陳福海特別感謝健保署長期對金門醫療的支持，他指出IDS計畫的投入，大幅提升本縣就醫便利性及在地醫療處置實力，讓金門鄉親減少台金奔波之苦，對改善金門急重症醫療服務有重要貢獻。此次拜會不僅展示了各方對於提升金門醫療服務的共同承諾，更為未來的合作奠定了良好的基礎。

健保署 衛生局 金門

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