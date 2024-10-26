高雄萬聖節8萬人擠爆凹子底森林公園 民怨缺失多：險釀台版梨泰院

2024高雄萬聖節今晚6時凹子底森林公園封路舉辦變裝遊行派對，高市府稍晚以新聞稿宣稱湧入8萬人參加，不過一度因為下雨，人潮湧進捷運站躲雨，民眾怨沒規畫好疏散動線，驚呼險釀「台灣版梨泰院」。此外，活動也見諸多小缺失，如市集動線狹窄、地圖標示不明確、流動廁所太少。

高雄萬聖節今年在大南瓜燈加持下，吸引萬人朝聖，今天活動最高潮封路變裝遊行，市長陳其邁、美國在台協會高雄分處長張子霖搭上時事哏，扮成近來爆紅的料理節目「黑白大廚」加入遊行隊伍，邊遊行邊發糖給民眾，嗨翻周末夜。

可惜天公不作美，接近晚上7時突然下雨，人潮一下子湧進凹子底捷運站4號出入口躲雨，出站和躲雨的人潮全擠在一起，導致出口被堵住，一度發生小推擠，民眾怨沒看到人員管制，險些釀成「台灣版梨泰院」。