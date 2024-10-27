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高市60人疑食物中毒 便當店勒令停業

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄三民區金禾家便當店疑有食安疑慮，衛生局接獲通報即行調查採檢，併停業7日澈底清消改善。圖／衛生局提供
高雄三民區金禾家便當店疑有食安疑慮，衛生局接獲通報即行調查採檢，併停業7日澈底清消改善。圖／衛生局提供

高雄市衛生局24日獲報，逾60人食用三民區金禾家便當後，出現嘔吐、腹瀉、發燒、頭痛等症狀，含20名高雄醫學大學牙醫系學生共46人就醫，疑似食物中毒，衛生局派員稽查，要求停業7天並徹底清消改善，業者強調一向重視衛生，這次打擊很大，決定永久歇業。

衛生局表示，24日醫院通報，有學生23日中午吃三民區金禾家便當後身體不適，經查業者當天供餐410份，隔天仍陸續接到多家醫院通報，初步統計共60人不適，其中31人是民眾、29人為高醫學生，就醫的46人中高醫學生占20人，最後有7人住院治療，1人在急診待床。派員到場稽查，發現店裡垃圾桶未加蓋；從業人員未體檢；未張貼洗手掛圖、冰箱溫度記錄表；未有常規病媒防治作業，已要求10月30日前完成改善，複查合格才能復工。

業者喊冤，指廚房生、熟食分開，該消毒就消毒，肉品、蔬菜當天叫來、當天煮完，沒留到隔天，烹調也要求廚工戴帽子、口罩、手套，廚房、外場用餐區都很乾淨，不知道問題出在哪個環節。他們已嚴謹把關，還是出包，信心大受打擊，打算永久歇業，把店頂讓出去。目前等衛生局檢驗報告出爐，再做後續處理。

衛生局表示，現場已無當日食餘，目前採集同製程可疑食品及環境檢體共5件追查病原，並針對廚工及就醫民眾採檢12件送驗，也要求業者停業7天清消改善，限期未改善完成，可依食安法第8條和第44條，處6萬元到2億元。

廚房 衛生局 醫學

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