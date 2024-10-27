高雄高球場用禁藥除草 重罰130萬

高雄陳啟川家族向市府承租澄清湖畔60公頃公園用地經營高爾夫俱樂部逾一甲子，去年6月租期到，未談妥續約，今年8月被查出使用俗稱毒絲本的陶斯松農藥除草，草皮、水池多處驗出多種農藥，因球場位於水源保護區，恐危及飲用水安全，市府依法重罰130萬元，將收回做公園使用。業者對此低調回應，「尊重市府」。

高雄高爾夫俱樂部1961年成立，現由在地陳家4代陳建甫負責。球場原為公園用地，年租金9000萬元，俱樂部承諾市民7折優惠等多項公益回饋，租金獲打6折，年繳5400萬，但去年租期到，市府認定未依約履行公益回饋，雙方在租金的計算也意見歧異，續約無共識，業者近一年形同「無約占用」，今年8月則查出違法使用農藥除草。

工務局長楊欽富表示，縣府時期就要求業者遵守水源水質保護區管制項目，先前水質抽驗雖未發現汙染，但業者長期違規屬實，市府已決定不續租，未來60公頃土地將轉供民眾休憩、生態永續、防洪之用。

工務局指8月9日在球場查獲農藥255罐、除草劑235瓶，俗稱「毒絲本」的禁藥陶斯松89罐，球場坦承農藥供平日維護草皮使用，但對訂購細項都交代不清，另8月13至27日則在水池草皮驗出加保扶、賽扶寧、嘉磷賽、鋅錳乃浦等農藥殘留。楊欽富說，其他球場檢出的農藥低於檢驗標準即可，這是全台唯一位在水源保護區的球場，「要求無毒環境，一點都不能用」。

此案環保局依違反飲用水管理條例第5條及高雄市除草劑管理自治條例，開罰130萬元。但議員李雅靜認為，水質安全與市民健康息息相關，在水源保護區使用劇毒除草劑形同「投毒」，不能有絲毫妥協。她同時批評市府反應慢半拍，工務局數月前就發現球場使用劇毒除草劑，危及飲水安全，卻未即時示警。

議員邱俊憲說，據他所知，市府打算約滿後調高租金，球場卻堅持援例計算年租，但以現行法規，水源水質保護區實不宜做高爾夫球場，尤其球場已違規使用除草劑，再繼續經營，恐引發更多疑慮。