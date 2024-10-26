後浦搞什麼鬼？金城辦萬聖節鎮長李誠智巧扮死神超嗨

西洋萬聖節即將來臨，金城鎮公所今天晚間舉辦「後浦搞什麼鬼」萬聖節主題活動，鎮長李誠智臉上也畫上彩繪裝扮死神與鎮代會主席郭永隆等人，率領大小朋友的搞怪變裝大遊行，現場也安排走秀比賽、互動闖關遊戲及主題市集等周邊活動，讓大小朋友度過一個驚奇愉快的夜晚。

「2024後浦搞什麼鬼」萬聖節主題活動，在今天晚間6點半開始，結果不到6點北鎮廟前就聚集滿滿的人潮，小朋友創意變身領取限量的可愛提袋。李誠智、郭永龍、鎮代表林金英、蔡宗儒也到場與民眾同樂，今年參加的人潮非常踴躍，參與變裝的大小朋友幾乎擠滿了整條街。

今天的踩街遊行，大小朋友幾乎擠滿了整條街，參加的人潮非常踴躍，參加民眾依著遊行路線從中興路146巷出發，途經北門福德宮、模範街、莒光路、中興路，沿途除了鎮公所設置的糖果發放點外，許多商家也提供糖果，讓小朋友收穫滿滿。

今年萬聖節系列活動除了走秀大賽外，今年也增加了彩繪互動打卡區以及主題市集，還有後浦 16 藝⽂特區遊戲區、去年非常受歡迎的握⼿驚喜版，以及尋找搗蛋鬼任務讓到場的⼤、⼩朋友們不只單純參加變裝派對，更讓民眾有得吃、有得玩！

李誠智指出，萬聖節雖然起源國外，但這幾年已經是許多大小朋友都期待的節日，後浦萬聖節活動，也成為家長們的詢問度極高的焦點活動，家長們是發揮巧思幫小孩進行變裝，有充滿中國元素的黑悟空、Q版八爺等，也有小孩喜愛的迪士尼系列人物，小朋友與家長們各顯神通，展現創意，讓後浦萬聖節增添特色。

壓軸的「搞什麼鬼變裝走秀大賽」，則在遊行後返回現場，以走秀競賽方式，經評審選出前八名最佳主題變裝並給予獎勵。

李誠智說，金城鎮舉辦萬聖節主題活動，除了讓小朋友感受西洋萬聖節的氣氛外，也有機會學習體會西洋文化，每年都造成轟動，今年也增加互動小遊戲、主題市集等，希望帶來不同驚喜陪大家歡度萬聖節。