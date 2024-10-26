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淡水捷運站爆人潮！粉專提醒「不要再前往」又刪文 北捷解釋了

高雄萬聖節活動人潮擠爆捷運站 民眾怒轟交管破功：疏運沒規劃

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高雄萬聖節活動人潮擠爆捷運站 民眾怒轟交管破功：疏運沒規劃

聯合報／ 記者宋原彰郭韋綺／高雄即時報導
高雄萬聖節活動首日已打破2萬名觀眾觀賞；但周邊交通管制卻引發詬病，進出會場的捷運站出口擠滿人車、水洩不通。記者郭韋綺／攝影
高雄萬聖節活動首日已打破2萬名觀眾觀賞；但周邊交通管制卻引發詬病，進出會場的捷運站出口擠滿人車、水洩不通。記者郭韋綺／攝影

高雄萬聖節活動今日在凹子底公園正式起跑，活動主打22米全台最大南瓜充氣球，結合雷射燈光及投影轉換，首日打破2萬名觀眾觀賞；但周邊交通管制卻引發詬病，有人說進出會場的捷運站出口擠滿人流、水洩不通，有人等到甚至爆發火氣，質疑市府過去花大量心力疏散演唱會、跨年人潮，這次卻破功。

因為各攤位太多人潮，加上下大雨，許多民眾索性提早決定回家，但鄰近會場的捷運四號出口有大量進出人潮全擠在一起，沒有任何人員管制，有人曾一度受不了擁擠，大喊「裡面的可以動嗎？我們要搭捷運」，另一方也無奈說「你們不出去，我們也沒辦法動，可以讓個出口嗎」，最後許多人只好離開四號出口，移動其他捷運出口。

另外也有許多民眾拍攝捷運站周邊擠滿排隊人龍的畫面上傳到網路上，有人質疑疏運方面沒規劃好，即便捷運公司以尖峰3分鐘一班次仍無法消化月台上人潮，後續已有市府、捷運公司人員在現場指揮因應，但對比過往高雄市府在因應跨年、演唱會疏散人流來說，本次活動在交通規劃方面相當「漏氣」。

記者在晚間9時許至現場，捷運站出口雖仍有來往人潮，但站內月台已沒有擁擠情形；活動主辦方教育局表示，這次萬聖節系列活動參採不同縣市或單位辦理活動的成果及經驗，各個活動都呈現最精彩可期的表演與規劃，活動場地配置、安全維護等事項已作好最嚴謹的準備。

記者在晚間9時許至現場，捷運站出口雖仍有來往人潮，但站內月台已沒有擁擠情形。記者郭韋綺／攝影
記者在晚間9時許至現場，捷運站出口雖仍有來往人潮，但站內月台已沒有擁擠情形。記者郭韋綺／攝影

捷運 萬聖節 高雄市

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