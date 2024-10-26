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神轎文化季鼎灣文化園區登場 傳承澎湖在地特色

中央社／ 澎湖縣26日電

澎湖「神轎文化季—代代鄉傳」活動，今晚首度移師至鼎灣文化園區登場，讓偏鄉村里能一起感受澎湖武轎文化的深厚底蘊與在地特色，未來能代代傳承。

「神轎文化季—代代鄉傳」活動，武轎遶境在今天晚間7時登場，來自澎湖本島4鄉市的馬公威靈殿、海靈殿、北極殿、湖西聖帝殿、白沙龍德宮、西嶼內塹宮等14座宮廟武轎，展開湖西中西、中寮與鼎灣等村里遶境祈福，澎湖縣長陳光復、湖西鄉長陳振中、無黨籍議員許育愷、國民黨籍議員吳政杰、民進黨議員蔡清續與縣府民政處長許啟川等人都一起參與遶境盛會。

陳振中表示，這次神轎文化季首度移師到湖西鼎灣舉行，不僅是傳承湖西鄉的信仰與文化，也藉由音樂、市集、文化互動體驗等多樣活動，讓更多人深入了解澎湖的歷史與精神，特別感謝武轎總會、鼎灣、中西村等協助，讓這場文化盛會更加豐富多彩。也讓年輕世代能更深入了解神轎文化精神，代代相傳傳統文化。

鼎灣園區也安排虎爺拓印、法器展示、小武轎等體驗，以及音樂表演和小農市集，讓民眾感受湖西鄉的文化力量與活力。

澎湖縣 神轎 遶境

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